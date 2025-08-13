Brasil anuncia paquete de ayuda para exportadores afectados por aranceles de EEUU

El Gobierno de Brasil presentó el miércoles un paquete de apoyo destinado a las empresas brasileñas perjudicadas por los elevados aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una amplia gama de productos procedentes de la mayor economía de América Latina.

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, explicó durante un evento en Brasilia que el plan incluye un programa de reembolso parcial del valor de las exportaciones realizadas a Estados Unidos, beneficiando a todas las empresas que mantengan envíos hacia ese mercado.

Además, el paquete contempla la compra por parte del Gobierno de productos que originalmente estaban destinados a la exportación a EE. UU., una medida diseñada para mitigar el impacto inmediato sobre la producción y la liquidez de las empresas afectadas.

Contexto económico

Los aranceles estadounidenses forman parte de la estrategia de Washington para reducir el déficit comercial y proteger a industrias locales, afectando especialmente a sectores como el agrícola, el automotriz y el metalúrgico. Brasil, uno de los principales exportadores de soja, carne y productos siderúrgicos hacia Estados Unidos, ha visto crecer la presión sobre sus empresas exportadoras, lo que motivó la adopción de estas medidas compensatorias.

Empresarios y cámaras de comercio han recibido la noticia con alivio, aunque advierten que la eficacia del programa dependerá de la rapidez con que se implementen los reembolsos y las compras gubernamentales. Algunos analistas señalan que, aunque estas medidas ayudan a corto plazo, Brasil necesitará diversificar sus destinos de exportación y fortalecer acuerdos comerciales fuera de EE. UU. para reducir la vulnerabilidad ante cambios en la política arancelaria estadounidense.

El paquete de ayuda se suma a una serie de medidas económicas adoptadas recientemente por Brasil para respaldar a sectores estratégicos frente a la volatilidad del comercio internacional y a la guerra arancelaria entre las principales economías mundiales.

Con información de Reuters