Cedice: cumplir trámites fiscales en Venezuela toma 1.100 horas anuales

Las pequeñas empresas en Venezuela enfrentan una carga burocrática que equivale a 1.135 horas anuales solo para cumplir con los trámites fiscales, según datos presentados por Óscar Torrealba, economista y miembro del comité académico de Cedice, en Fedecámaras Radio.

Torrealba explicó que esta cifra equivale a 47 días continuos, o aproximadamente mes y medio de trabajo solo dedicado a trámites administrativos y pagos de impuestos.

«Si dividimos las horas entre 24, daría 47 días continuos; de los 12 meses, estamos hablando básicamente de mes y medio cumpliendo con trámites burocráticos», indicó.

Registro de empresas: una odisea aún mayor

El estudio, elaborado por el Adam Smith Center y que forma parte del Índice de Burocracia 2025, señala que para registrar una empresa desde cero, un pequeño empresario venezolano debe invertir 7.106 horas, casi diez veces más que el país líder en eficiencia burocrática en América Latina, Brasil, con 618 horas.

El índice mide específicamente el tiempo requerido para cumplir trámites fiscales y para formalizar una empresa, y analiza 21 países de América Latina, el Caribe y Europa, incluyendo España, Portugal e Italia.

Posibles mejoras según expertos

El representante de Cedice señaló que una reducción en la periodicidad de las declaraciones y pagos de impuestos —por ejemplo, pasar de quincenal a mensual— sería un paso importante para aliviar la carga administrativa de los pequeños empresarios en Venezuela.