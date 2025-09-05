En agosto, la Bolsa de Valores de Caracas negoció más de mil millones de bolívares

Un total de Bs 1.059.998.457,54, lo que equivale a USD 7.890.536,19, se negoció en la Bolsa de Valores de Caracas al cierre de agosto de este año. En lo que va de 2025, el monto acumulado transado supera los Bs. 6.137 millones.

Durante el octavo mes del año, el monto total negociado en el mercado de renta variable fue de Bs. 467.345.833,77 (USD 3.478.043,88), esto representa un incremento de 19.59%, con respecto al mes anterior. En el mercado de renta fija, se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs. 592.652.623,77 (USD 4.412.492,31), representando una variación positiva de 2.59% en relación con julio.

Mientras que, en el Mercado de Otros Bienes, se registraron certificados de financiamiento bursátil por un total de Bs. 2.978.625.237,00, (USD 22.340.573,00), lo que representa un crecimiento de 62,15% con respecto al mes de anterior.

El indicador principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el Índice Bursátil Caracas (IBC), cerró agosto en 823,17 puntos, una variación mensual de (+54,40 %). En lo que va de año, acumula un rendimiento positivo de 589,53 %, mientras que el crecimiento interanual se ubicó en (+799,32 %). Por su parte, el Índice Financiero alcanzó los 1.701,17 puntos (+52,57%) en el mes, y el Índice Industrial se situó en 227,51 puntos (+67,19%).

El Top 10 de los títulos más negociados del mes fue liderado por:

Ron Santa Teresa (Bs. 223.316.135,86) Banco Nacional de Crédito (Bs. 99.460.546,06) Banco Provincial (Bs. 39.035.722,69) PIVCA clase B (Bs. 23.727.794,90) Bolsa de Valores de Caracas (Bs. 19.966.148,59) Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs. 8.205.540,89) Sivensa (Bs. 5.647.853,98) Invaca clase B (Bs. 5.555.029,45) Banco de Venezuela (Bs. 4.813.296,96) Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs. 4.766.736,03)

Entre las acciones con mayor rendimiento en agosto destacaron:

Bolsa de Valores de Caracas (+172,41%)

Proagro (+170,14%)

Protinal (+159,60%)

Invaca clase B (+135,24%)

Corporación Grupo Químico (+129,41%)

Banco del Caribe clase A (+122,22%)

Productos EFE (+118,60%)

Mercantil Servicios Financieros clase B (+105,25%)

Ron Santa Teresa (+91,68%)

Ron Santa Teresa clase B (+91,12%)

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas