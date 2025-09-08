Bolsa de Valores de Caracas realizó simulacro de subasta para la oferta pública del espectro radioeléctrico

La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) llevó a cabo este lunes un simulacro de subasta como parte del cronograma previo a la Oferta Pública de los bloques de frecuencia del espectro radioeléctrico (CC’, DD’, FF’), convocada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y que dará inicio este 10 de septiembre.

El ensayo contó con la participación de representantes de las casas de bolsa que acompañan a las empresas de telecomunicaciones interesadas en el proceso, con el fin de garantizar la correcta dinámica de la puja y reforzar la transparencia del mecanismo.

Compromiso institucional y transparencia

El presidente de la BVC, José Grasso Vecchio, subrayó que la institución está comprometida con la transparencia y seguridad de la operación.

“La oferta pública de los bloques de frecuencia es útil para el país, fortalece las telecomunicaciones, impulsa la inversión y contribuye al desarrollo económico”, afirmó.

En la actividad también estuvo presente el Superintendente Nacional de Valores, Carlos Herrera, quien resaltó que la subasta representa “el proceso más transparente para la formación de precios de un bien que es de dominio público”.

Herrera agregó que el aspecto técnico es clave para que la puja se desarrolle de manera “racional, objetiva y transparente”, lo que permitirá al Estado maximizar la valoración de las frecuencias.

Próxima ronda de la subasta

La primera ronda de la Oferta Pública de los Bloques de Frecuencia del espectro radioeléctrico se celebrará el miércoles 10 de septiembre, a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Caracas.

Con esta iniciativa, Venezuela se alinea con las prácticas internacionales de asignación de espectro, buscando fortalecer el sector de telecomunicaciones y atraer nuevas inversiones.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas