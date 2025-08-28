CAF coloca su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros

agosto 28, 2025 11:21 AM
CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, colocó con éxito su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros a siete años, consolidando su estrategia en finanzas sostenibles y reafirmando su compromiso con la transición verde y el crecimiento inclusivo en la región.

La operación atrajo una demanda sin precedentes de más de EUR 14.900 millones, lo que permitió aumentar el monto inicial de EUR 1.000 millones a EUR 1.500 millones. Este récord convierte a la emisión en la mayor colocación histórica en euros de CAF y marca el cuarto bono benchmark emitido por la institución en 2025.

Distribución geográfica y por tipo de inversor

El Bono Sostenible fue principalmente adquirido por inversores europeos (71%), seguidos de Asia-Pacífico (26%) y Medio Oriente (3%). Por tipo de participante, los gestores de activos representaron el 41%, bancos centrales e instituciones oficiales el 39%, bancos y banca privada el 13%, y aseguradoras y fondos de pensiones el 7%.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, indicó que los fondos obtenidos se destinarán a ampliar la financiación para proyectos verdes y sociales en los países miembros, impulsando la inclusión social, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible en la región.

CAF mantiene calificaciones de Aa3 (Moody’s, positiva), AA (S&P, estable) y AA- (Fitch, estable), lo que respalda su capacidad para ejecutar operaciones de finanzas sostenibles de manera eficiente y atraer capital internacional.

