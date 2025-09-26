VE Sin Filtro reporta caída de conectividad en Cantv en Caracas y Miranda

El programa VE Sin Filtro, de la organización Conexión Segura y Libre, reportó que desde la medianoche de este viernes 26 de septiembre se registró una nueva falla de conectividad en la red de Cantv, lo que afectó el acceso a internet en varias regiones del país, especialmente en Miranda y el Distrito Capital.

De acuerdo con las mediciones de la iniciativa, la interrupción comenzó alrededor de las 00:40 de la madrugada (hora de Venezuela) y golpeó con mayor fuerza al estado Miranda, donde la conectividad se redujo a 53,08% de sus niveles normales.

En el Distrito Capital, el impacto fue menor, aunque también significativo: la conexión cayó a 83,56%. A escala nacional, la conectividad total se ubicó en 91,24%, con un desempeño de Cantv de apenas 84,24%, según los valores monitoreados.

Nueva interrupción, viejo problema

Esta nueva falla se suma a una serie de interrupciones recientes en los servicios de internet y electricidad que han afectado a varios estados del país en los últimos días, complicando las actividades de teletrabajo, educación a distancia y comunicación en general.

Usuarios han reportado caída de redes, lentitud en la navegación y desconexiones frecuentes, reflejando un patrón de inestabilidad recurrente en las telecomunicaciones.

El impacto también se percibe en el sector empresarial. Fedecámaras ha señalado en varias ocasiones la ineficiencia de los servicios públicos, incluyendo telecomunicaciones y electricidad, como uno de los principales obstáculos para la operación de empresas en Venezuela.

Hasta el momento, la compañía estatal de telecomunicaciones no ha ofrecido detalles sobre las causas de la falla ni un cronograma de restablecimiento completo del servicio.