Sector comercial de Caracas espera un segundo semestre con mayor dinamismo económico

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Luis Montero, aseguró que el sector mantiene expectativas de un crecimiento más acelerado en la segunda mitad del año, tras un arranque con resultados dispares en las ventas.

Montero destacó que, con un panorama político más despejado, los empresarios centran ahora su atención en la evolución de la actividad comercial.

«Donde ya no hay eventos políticos, donde ya no hay momentos de incertidumbre adicionales, lo que toca es una movida más económica, un poco más acelerada de lo que habíamos visto hasta ahora», afirmó en una entrevista concedida a Unión Radio.

No obstante, reconoció que el desempeño en la primera parte del año fue heterogéneo: mientras algunos comercios registraron avances, otros mantuvieron caídas o estancamiento.

Según el dirigente gremial, el primer trimestre estuvo marcado por un comportamiento «considerablemente moderado» en las ventas, pero el segundo comenzó a mostrar señales de recuperación en ciertos rubros.

«Fue un crecimiento disperso, pero se percibe un ambiente más favorable hacia lo que resta de 2025», sostuvo.

Preocupación por la presión tributaria

Más allá de las perspectivas de crecimiento, Montero advirtió que la principal inquietud de los comerciantes continúa siendo el esquema impositivo. En particular, señaló las alícuotas aplicables en la determinación de tributos y retenciones.

«Está en discusión en todos los gremios, y hemos sido consistentes en señalar que el uso de las alícuotas para todo el manejo tributario genera una presión significativa sobre las empresas», subrayó.

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas insistió en que el sector confía en un repunte del dinamismo económico, siempre que se logre cierta estabilidad en las reglas fiscales y en el acceso a condiciones más favorables para la actividad empresarial.