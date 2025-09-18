Sector privado espera publicación en Gaceta Oficial del nuevo protocolo de exportación

La directora de la Cámara de Comercio de La Guaira, Cipriana Ramos, afirmó que el sector privado está a la espera de que se publique en Gaceta Oficial el protocolo de exportación anunciado en cadena nacional, el cual —asegura— podría marcar un punto de inflexión en la simplificación de trámites aduaneros.

«Eso (el nuevo protocolo de exportación) nos va a ayudar con el tema de las exportaciones, porque la simplificación de trámites en las aduanas es primordial para que no paguemos la inflación nosotros. Muchas veces se dice que la inflación nace en las aduanas y es verdad», afirmó a Fedecámaras Radio.

Ramos explicó que las demoras en permisos y registros encarecen los productos, afectando directamente al consumidor. «Un permiso tramitado tarde o un registro que no llegó a tiempo lo pagamos todos», advirtió, insistiendo en que las mesas de trabajo deben realizarse in situ, en los puertos y puntos de control, donde ocurren los cuellos de botella.

También puede leer: Cámara de Comercio de Táchira pide a comercios aplicar tasa del BCV

Más agilidad

La dirigente gremial subrayó que la meta no es eliminar controles, sino hacerlos más ágiles. «Nadie quiere que un tomate venga contaminado y termine afectando nuestra agricultura. Hablamos de simplificación, no de ausencia de controles», puntualizó.

Como referencia, Ramos citó el caso del sector juguetero, que depende de mercancías usualmente provenientes de Asia. El proceso completo de importación puede tomar entre 60 y 90 días, a lo que se suma el trámite ante el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), que exige 30 días adicionales y solo puede gestionarse una vez que la mercancía está disponible.