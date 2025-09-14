Cámara de Comercio de Táchira pide a comercios aplicar tasa del BCV

septiembre 14, 2025 9:33 AM
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Táchira, Yionnel Contreras, hizo un llamado a sus afiliados a utilizar la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

«El llamado es a los empresarios, comerciantes, afiliados a nuestra Cámara de Comercio y los no afiliados que hacen vida para que seamos garantes en el cumplimiento de la ley. Nosotros como empresarios debemos ser los primeros en respetar la paridad cambiaria entre el euro, el dólar y el peso colombiano respecto al bolívar fijados por el BCV», recalcó.

Contreras señaló que los cambios de precios afecta la disposición de compras de los ciudadanos de la entidad, que de por sí, ya es baja.

«La población tachirense se encuentra en un momento de inestabilidad con respecto a los cambios de la moneda. La Cámara de Comercio del estado Táchira no puede ser defensora de la ilegalidad, todo aquel que no cumpla con la formalidad no tendrá el apoyo de esta cámara, ni del gremio, ni de la población, ni del gobierno del Táchira», dijo. 

De acuerdo a lo señalado por Contreras, la desdolarización se ha notado en la región. Afirmó que el peso colombiano ha dejado de tener la preponderancia tan fuerte que tuvo en años anteriores.

«El bolívar podemos decir que tiene 65% de dominio en el estado Táchira respecto al peso que debe estar a 30% y 10% para el dólar», indicó

