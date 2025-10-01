Empresarios en Maracaibo exigen un tipo de cambio único ante creciente distorsión cambiaria

La Cámara de Comercio de Maracaibo alertó sobre el creciente impacto que está generando la brecha entre el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y el dólar paralelo, cuyo diferencial —según el gremio— se ha duplicado en los últimos seis meses.

La institución recordó que ya el pasado 31 de marzo había advertido públicamente sobre los efectos de esta distorsión cambiaria, pero asegura que la situación se ha agravado, afectando tanto a empresas como a consumidores.

De acuerdo con el pronunciamiento, el acceso limitado a divisas a la tasa oficial obliga a la mayoría de las compañías —especialmente las pequeñas y medianas— a adquirir dólares en el mercado no oficial, lo que incrementa sus costos operativos y termina trasladándose a los precios finales.

La Cámara identifica tres efectos inmediatos:

Incertidumbre, que dificulta la planificación financiera y las decisiones de inversión.

que dificulta la planificación financiera y las decisiones de inversión. Desincentivo al capital nacional y extranjero , al reducir la previsibilidad del entorno económico.

, al reducir la previsibilidad del entorno económico. Escasez e inflación, debido al encarecimiento de los productos y menor capacidad de reposición de inventarios.

El impacto también recae sobre el ciudadano común, quien —según el gremio— realiza la mayoría de sus transacciones en bolívares calculados al tipo de cambio informal, lo que incrementa el costo de la vida.

Aunque reconocen mejoras recientes como el aumento de la producción petrolera y la estabilidad del crudo, los empresarios marabinos consideran que el Ejecutivo tiene margen para corregir distorsiones y restaurar la confianza.

Entre las medidas urgentes que proponen destacan:

Establecer un equilibrio fiscal, con un presupuesto nacional sostenible.

con un presupuesto nacional sostenible. Eliminar el IGTF aplicado a transacciones en divisas, para promover la formalización.

para promover la formalización. Fomentar la bancarización de los dólares en circulación, integrándolos al sistema financiero como medio de pago y financiamiento.

integrándolos al sistema financiero como medio de pago y financiamiento. Unificar el tipo de cambio bajo un esquema libre y fluctuante, acompañado de una política monetaria creíble.

La Cámara valora positivamente la apertura oficial hacia el uso de criptomonedas, pero insiste en que “es insuficiente mientras persista una brecha cambiaria tan pronunciada”.