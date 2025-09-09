Canal de Panamá cumple meta de ingresos 2025 en un escenario económico volátil

El Canal de Panamá alcanzó la meta presupuestaria de este 2025 con ingresos por más de 5.600 millones de dólares, en un contexto internacional marcado por la volatilidad derivada de la política arancelaria de Estados Unidos. Así lo confirmó este martes el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez, durante una conferencia organizada por Moody’s en la capital panameña.

El presupuesto del Canal para el año fiscal en curso —que comenzó el 1 de octubre de 2024 y finalizará el 30 de septiembre de 2025— contempla ingresos por 5.623 millones de dólares, una utilidad neta de 3.761 millones y un aporte directo al Estado panameño de 2.789,5 millones. Esta última cifra es histórica y representa un 12,9% más que en 2024.

Según Vásquez, el cumplimiento de la meta responde en parte a un adelanto en el movimiento de mercancías. Muchas cargas, especialmente de manufactura y automóviles, se han despachado este año para anticiparse a eventuales cambios en los aranceles estadounidenses y aprovechar ventanas de oportunidad en el comercio internacional.

“Cada vez que hay un anuncio de aranceles o de pausas para su entrada en vigor, se abre una oportunidad para acumular inventario en los mercados de destino. Eso explica que hayamos alcanzado la meta presupuestaria este año”, señaló el administrador.

Proyecciones a la baja para 2026

No obstante, la Autoridad del Canal proyecta una reducción de 7,4% en sus ingresos para el año fiscal 2026, hasta 5.207 millones de dólares, así como una baja de entre 1.100 y 1.200 tránsitos de buques. Se estima también una disminución en el tonelaje total, que pasará de cerca de 500 millones de toneladas en 2025 a unas 464 millones en 2026.

Pese a esa caída prevista en ingresos, el aporte directo al fisco panameño aumentará hasta 3.193,8 millones de dólares en 2026, lo que equivale a un crecimiento de 14,5% en comparación con 2025. El presupuesto fue aprobado por el Consejo de Gabinete en agosto y refuerza la importancia estratégica de la vía interoceánica para la economía nacional.