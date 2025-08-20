Canal de Panamá prevé caída de ingresos y tránsito de buques en 2026

El Canal de Panamá proyecta ingresos por 5,207.2 millones de dólares para el año fiscal 2026, lo que representa una disminución de 7.4% respecto a los 5,623.5 millones de dólares estimados para el actual ejercicio.

La reducción responde a la expectativa de un menor número de tránsitos por la vía interoceánica, afectada por el clima de incertidumbre que continuará marcando a la economía global.

«Para el año fiscal 2026 se prevé una disminución de entre 1,100 a 1,200 tránsitos de buques, dada la situación de la economía mundial», explicó el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez, al presentar el presupuesto ante el Consejo de Gabinete, que lo aprobó este martes.

Pese a la baja en ingresos, el documento contempla un aporte directo al Tesoro Nacional de 3,193.8 millones de dólares, un incremento de 14.5% frente al presupuesto de 2025. También se estiman pagos por 291.1 millones de dólares a otras entidades estatales en concepto de impuestos y contribuciones sociales.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) detalló que los recursos estarán enfocados en proyectos estratégicos como la sostenibilidad hídrica —incluido el desarrollo del lago de Río Indio—, la diversificación de negocios, inversiones en capital humano y el fortalecimiento de las cuencas hidrográficas.

Tras la aprobación en Consejo de Gabinete, el presupuesto será remitido a la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la ACP.