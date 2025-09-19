En Maracaibo la canasta alimentaria subió 23% en bolívares y bajó 4,5% en dólares

El costo de la Canasta Alimentaria en Maracaibo, estado Zulia, alcanzó los 67.646 bolívares en agosto, lo que equivale a 546 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (147,08 Bs/$).

De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo, los resultados del pasado mes reflejan un incremento de 23,4% en bolívares respecto a julio, pero una reducción de 4,5% en dólares.

El estudio, levantado en 11 supermercados y 2 mercados populares de siete parroquias del municipio, consideró 47 de los 50 productos definidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como esenciales para una familia promedio de cinco miembros.

En la variación por rubros, los mayores incrementos se registraron en leche, quesos y huevos (25,7% en bolívares, 6,4% en dólares), carnes y sus preparados (23% en bolívares, 4,1% en dólares) y cereales y derivados (21,7% en bolívares, 3% en dólares). En contraste, categorías como pescados y mariscos, grasas y aceites y frutas y hortalizas mostraron ligeras disminuciones en su variación en dólares.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 19 de septiembre de 2025: 165,4101 Bs/USD (+1,0771%)

Precios anuales

En la evolución histórica, el costo de la canasta alimentaria en la ciudad de Maracaibo pasó de 14.285 bolívares en agosto de 2023 a los 67.646 bolívares actuales. En divisas, el movimiento fue de 451 a 546 dólares en el mismo período.

La Cámara de Comercio concluyó que «el comportamiento de agosto muestra una dualidad: mientras la estabilidad relativa del tipo de cambio permitió una baja en términos de dólares, en bolívares los precios continuaron su tendencia al alza».

La última Encuesta de Coyuntura Económica del segundo trimestre del gremio, se indicó que 43% de las empresas reportó una disminución en sus ventas respecto al primer trimestre. Mientras que el 35% aseguró que aumentaron y un 22% dijo no haber tenido variación. Los precios, por su parte, continuaron con su tendencia alcista: más de la mitad de las firmas (53%) reconoció que los incrementó en este período.