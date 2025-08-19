CCM: costo de la Canasta Alimentaria en Maracaibo superó los Bs. 67.000 en julio

agosto 19, 2025 3:23 PM
Alimentos ANSA
Foto: referencial

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), a través de su Unidad de Información y Estadística, presentó su más reciente informe técnico sobre el comportamiento de la Canasta Alimentaria correspondiente al mes de julio, el cual revela un nuevo incremento en el costo de los alimentos básicos en la capital zuliana.

De acuerdo con la medición, el gasto mensual que requiere una familia de cinco miembros para cubrir la Canasta Alimentaria se ubicó en Bs. 67.646, un alza de 16,62% al compararla con el mes anterior cuando se situó Bs. 58.003.

Al expresarlo en divisas, y considerando el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela al 31 de julio (Bs. 124,51 por dólar), el costo de la canasta fue de 543 dólares, ligeramente superior a los 539 dólares registrados en junio, lo que refleja un incremento de 0,80% en términos de divisa estadounidense.

También puede leer: Rentabilidad de los restaurantes en Venezuela está entre 10% y 15%, estima Canares

El estudio incluyó el monitoreo de 47 de los 50 productos que conforman la Canasta Alimentaria Normativa definida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre los rubros analizados figuran carnes, cereales, lácteos, hortalizas, raíces, aceites, pescados, azúcar y café, considerados esenciales para la dieta del venezolano.

La Cámara de Comercio de Maracaibo subrayó que este monitoreo mensual busca ofrecer una referencia objetiva y confiable sobre la dinámica de los precios en la ciudad, con el fin de contribuir al análisis económico y fomentar el diálogo entre los distintos actores sociales y productivos.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.