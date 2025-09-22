Cantv apaga el Américas I, uno de sus cables submarinos más antiguos

En el marco de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) Cantv anunció que el pasado 29 de agosto apagó definitivamente el Américas I, uno de los cables submarinos más antiguos de la región, tras 31 años de operación.

Este sistema, lanzado comercialmente en 1994 junto a Trinidad y Tobago, Brasil y Estados Unidos, ofrecía una capacidad de apenas 560 Mbps, cifra que en su momento representó un salto tecnológico, pero que hoy luce insuficiente frente al volumen actual de tráfico digital.

Durante su ponencia en Fitelven, Cantv explicó que desde hace varios años había comenzado a redirigir el tráfico del Américas I hacia el Américas II y el Arcos, cables de mayor capacidad que ya bordean parte del país.

Aunque técnicamente el Américas I podía mantenerse operativo con reparaciones puntuales, los costos resultaban cuantiosos: unos 20 millones de dólares para restaurar un tramo de 250 kilómetros. La conclusión fue invertir en sistemas más recientes, los cuales resulta más eficiente para sostener la demanda digital del país.

Cantv también destacó sus proyectos de inversión para cerrar el anillo de conectividad submarina alrededor del territorio, lo que permitirá garantizar mayor redundancia y disponibilidad de transporte de datos.

Actualmente, Venezuela se apoya en cables como el Américas II y el Arcos, pero el objetivo es extender la infraestructura para que todo el país disponga de rutas submarinas confiables, condición esencial para el tráfico de internet, servicios corporativos, nube y plataformas digitales.