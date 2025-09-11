Cantv y Movilnet ganan los bloques de frecuencia subastados en la BVC

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

Las empresas estatales Cantv y Movilnet ganaron los bloques de frecuencia 4G y 5G subastados en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). En la segunda ronda realizada este jueves 11 de septiembre, la operadora privada Movistar se retiró del proceso, mientras que Simple TV no consiguió adjudicarse una de las bandas en las que participó.

Sobre los resultados de la subasta, Movilnet logró quedarse con los bloques «CC» y «DD» para la conexión 5G, los cuales están habilitados para 50Mhz cada uno. Se mantuvo el precio base de 86,92 millones de dólares. Con la adjudicación de estas bandas, Movilnet podrá continuar con los proyectos iniciados en Caracas y La Guaira y que se encontraban en período de prueba, según indicó el portal especializado Telecomunicaciones360.com.

«Fue un proceso donde participamos empresas públicas y privadas, un proceso participativo donde se ve el auge de la economía y el compromiso de los prestadores de servicios púbicos en garantizarlos para el pueblo venezolano», dijo Asdrúbal Blanco, representante de la operadora.

Por su parte, Cantv se adjudicó el bloque «FF» para la conexión 4G que está habilitado para 40Mhz, y la cual también se mantuvo en su precio base de 36,10 millones de dólares. «En el segundo día de la subasta, la empresa del Estado se mantuvo firme con su oferta inicial, igual que Simple, pero por haber sido la primera en ofertar, de manera automática se adjudica el espectro», explicó Telecomunicaciones360.com.

Con esta frecuencia, la compañía de telecomunicaciones podrá ampliar sus servicios inalámbricos en 4G. «Para Cantv es un orgullo, este proceso culmina con éxito», dijo Aivil Silva, gerente de Asuntos regulatorios. Felicitó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a la Bolsa de Valores y a la Sunaval por esta oferta pública que calificó de totalmente transparente.

«Para Cantv es un complemento del proceso de modernización que viene realizando la empresa. Nos va a permitir llegar a zonas de difícil acceso o desasistidas. Siempre con el compromiso ante el pueblo de su derecho de estar comunicado», indicó Silva.

Apegado a la normativa

José Grasso Vecchio, presidente de la Bolsa de Caracas, afirmó que durante toda la subasta se cumplió con todos los pasos legales y operativos establecidos en el proceso. «Se cumplieron todos los pasos a cabalidad y el proceso fue transparente y abierto para todos los participantes».

Por su parte, el superintendente Nacional de Valores, Carlos Herrera, reiteró que el proceso estuvo apegado a la normativa legal de las telecomunicaciones y aplicables al mercado de valores. «Se buscó que los participantes pudieran competir en igualdad de condiciones para adjudicarse el espectro radioeléctrico subastado. Esto además es muy importante ya que las empresas que resultaron ganadoras podrán ejecutar sus respectivos proyectos y tendrá un impacto favorable en la economía».

Con información de la Bolsa de Valores de Caracas