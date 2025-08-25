Capozzolo aboga por créditos más accesibles al sector privado

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, reiteró este lunes la necesidad de que los empresarios venezolanos puedan acceder al crédito de forma más rápida y sencilla, como parte de un marco que permita dinamizar la actividad productiva en el país.

En una entrevista concedida en horas de la mañana a Unión Radio, Capozzolo subrayó que contar con un sistema financiero que otorgue mayor facilidad para financiar proyectos es clave para impulsar la recuperación económica y atender las necesidades de los distintos sectores.

La declaración se produce en la antesala de la reunión que sostendrá hoy con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el Consejo Nacional de Economía, encuentro en el que se espera aborden propuestas vinculadas al acceso a financiamiento, la política económica y la participación del sector privado en la reactivación productiva.

Desde Fedecámaras también esperan avanzar hacia un compromiso entre los distintos sectores que permita construir un entorno con mayor control de la inflación, «donde la incertidumbre sea venida más por la creación de confianza desde todos los espacios».

Otro tema clave son las obligaciones fiscales que enfrentan las empresas en Venezuela. Sobre ese asunto, el líder gremial señaló que tras cinco años de la pandemia por la COVID-19 es necesario revisar las condiciones actuales de operación. Según explicó, una revisión de las obligaciones fiscales permitiría invertir en tecnología, generar más empleos y fortalecer cadenas de valor orientadas a producir bienes exportables y generar divisas para el país.

El viernes pasado se había especulado con posibles anuncios económicos por parte de Nicolás Maduro, lo que finalmente no ocurrió. El empresariado mantiene expectativas en torno a los pasos que pueda dar el Gobierno en materia de crédito y estímulo a la producción.