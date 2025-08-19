Dónde es más caro y más barato vivir en Venezuela, según Living Cost

agosto 19, 2025 9:46 AM
Caracas, Venezuela.
Foto: BBC

Caracas continúa liderando el costo de vida en Venezuela, de acuerdo con un índice elaborado por Ecoanalítica a partir de datos de Living Cost Org y Numbeo.

El estudio, que compara las 20 ciudades más pobladas del país, toma como referencia el gasto mensual estimado en la capital, fijado en 1.130 dólares para una persona sola, incluyendo rubros como alimentos, transporte y alquiler de un apartamento de una habitación.

El índice sitúa a Guatire (83,5), Maturín (79,1) y Ciudad Guayana (78,7) como las ciudades más costosas después de Caracas, con niveles de gasto que se ubican apenas entre 15% y 20% por debajo de la capital.

En contraste, Coro resulta ser la urbe más asequible, con un costo de vida 51,2% inferior al de Caracas, seguida por Punto Fijo (54,8) y San Cristóbal (58,5).

Ciudades de gran actividad económica e industrial en Venezuela, como Valencia (65,2) y Maracaibo (62,7), se encuentran en un punto intermedio, reflejando diferencias cercanas al 35% respecto a la capital.

