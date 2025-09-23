El pulso de Caracas y Washington por el Esequibo

Más allá de la narrativa oficial, el despliegue naval de EE.UU. en el Caribe se revela como una estrategia para controlar las rutas energéticas y el avance de China en la región, en medio del conflicto por el Esequibo.

Alex Vallenilla.- La semana pasada, la Reserva Federal aplicó un nuevo recorte de tasas de interés, al reducirla, como está previsto, a 4,25%. Según el reporte del presidente de la FED, Jerome Powell, la debilidad del mercado laboral es la razón principal de la medida (https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20250917a.htm). Sin embargo, dejó claro que la inflación en Estados Unidos todavía no está bajo control. ¿Qué significa esto? Si el empleo se está reduciendo y los precios siguen al alza, ese país estaría en las puertas de una estanflación.

Se entiende, entonces, que Powell preferiría estimular el empleo, mientras considera que la inflación está bajo control, por ahora.

Trump y el petróleo

Como se ha explicado en entregas anteriores, la OPEP+ está aumentando el bombeo de crudo en todo el mundo. Esto coincide con las políticas de desregulación energética con los hidrocarburos que la Casa Blanca comenzó a aplicar desde la llegada de Trump. El recorte de la tasa de interés, al debilitar al dólar, presionaría al alza el precio del petróleo, pero esto no está ocurriendo. La razón es la alta oferta de crudo en el mundo, tal cual se informó en varias entregas.

Un petróleo barato se alinea con los intereses de la administración Trump, ya que el impacto inflacionario por energía se reduce. Esto ayuda a que el gobierno norteamericano siga presionando por más recortes de tipos. Así que, en la estrategia de Washington, es imprescindible una alta producción petrolera y en este aspecto entra Venezuela.

Las cartas sobre la mesa

Washington y Caracas se encuentran en una situación de disputa en los últimos días. Sin embargo, hay aspectos que muestran que existen acuerdos que están en desarrollo. La Casa Blanca y Miraflores, mantienen el plan de retorno de inmigrantes venezolanos. Al mismo tiempo, la petrolera Chevron, que lleva crudo pesado a las refinerías de Houston, sigue operando con Venezuela normalmente.

Los norteamericanos también tienen en sus opciones, acusaciones de corrupción, violaciones de Derechos Humanos y ahora de narcotráfico, contra funcionarios de Caracas. Además de las sanciones de tipo financiero, junto a las petroleras.

Miraflores sigue con el negocio petrolero con Chevron, gracias a una licencia que es ahora privada.

En contrapeso, Caracas mantiene fuertes lazos con China, al punto de que una plataforma flotante entró al Lago de Maracaibo en pleno contexto de la actual “tensión con Washington”. La empresa privada petrolera, Concord (https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Private-Chinese-Firm-Invests-1-Billion-to-Pump-60000-Bpd-Crude-in-Venezuela.html), comenzará a explotar unos 60 mil barriles diarios. En esa región se produce petróleo liviano, que la empresa china aportará a Pdvsa, para la fabricación de solventes y mezclas que estaban dependiendo de Chevron, la India y China. Esto le da a Venezuela un nuevo impulso y al producir sus propios solventes, las sanciones pierden efectividad.

Caracas también tiene en su mazo de cartas, el reclamo y la presión sobre el Esequibo, que es donde Washington tiene el foco principal. Además, tiene despliegue militar cerca de la zona. Se suma a esto, la flota de barcos petroleros que llevan crudo a Asia, desde Venezuela.

Los “hawkish” y los “dovish”

Recientemente, hubo un anuncio del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que las comunicaciones con Washington estaban deshechas. Al mismo tiempo, el enviado especial de Trump, Richard Grenell, replicó públicamente que todavía hay espacio para las negociaciones. Hay que tener en cuenta, que Trump se maneja con Venezuela con dos brazos, uno “hawkish” y uno “dovish”. En el brazo duro, o “hawkish”, está el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a los congresistas cubanos. En el brazo blando, está el enviado especial, Richard Grenell. Los primeros hacen presión, el segundo, negocia. Mientras, se comienza a saber que, al menos, el tercer video de la explosión de una lancha, es una noticia falsa, ya que se trató de un evento de 2019 (https://www.antena3.com/noticias/mundo/espectacular-persecucion-policial-en-california_201907275d3ca7dc0cf2d85bf8ae8604.html).

Hay que dejar claro. Trump es un maestro del marketing. Siempre ha sido su propio relacionista público. La publicación de videos de lanchas que son destruidas en el Caribe podrían ser un recurso que potencia la teatralidad, que utilizan algunos líderes, para imponer matrices de opinión y generar impacto.

La negociación

Es altamente probable que lo que está en el fondo, que es el destino del Esequibo, en pocos meses tenga alguna resolución, en medio de una gran negociación. Es importante tener presente que, en el primer gobierno de Trump, cuando el Grupo de Lima hizo su primer comunicado, lo primero que decía el mismo tenía que ver con que se reconocía a Guyana como el país con soberanía sobre ese territorio que ahora disputa Venezuela.

Miraflores respondió haciendo un referendo consultivo y se ha dispuesto a hacer valer los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, rico en recursos.

¿Cómo va a terminar lo del Esequibo? Es materia que se podría estar viendo por partes en lo sucesivo. Lo primero es que Washington y Caracas tienen algunos avances y la muestra son el regreso de Chevron y las deportaciones. Sin embargo, quedan todavía enormes obstáculos para superar, que llevarán un buen tiempo, como lo es decidir cómo quedará el Esequibo, y esto sin duda tendría un impacto directo en las sanciones petroleras, financieras y acusaciones criminales, además de cuál será el rol de China en Venezuela.

En esto último, en el caso de China, la deuda que Caracas tiene, ya se redujo en 80% (https://www.extranewsmundo.com/luis-vicente-leon-nueva-fase-de-eeuu/), ahora opera en el lago, donde lo iba a hacer Chevron, pero por los vaivenes de la Casa Blanca no pudo. Mientras tanto, Trump ayuda a entretener a la galería, tanto la de Miami, como la de Venezuela, que se opone a Maduro, publicando videos en su red social, de las señoras del CLAP, con fusiles, arrancando aplausos y exacerbando la teatralidad.

