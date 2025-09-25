Cartera de créditos de Mercantil creció 75,1% al cierre del primer semestre

En el primer semestre de 2025 la cartera de créditos neta de Mercantil C.A., Banco Universal aumentó 75,1% respecto a diciembre de 2024. De acuerdo con los estados financieros auditados y el informe de gestión aprobados en su más reciente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la entidad cerró con 24.432 millones de bolívares en préstamos.

Al cierre de junio, Mercantil cuenta con una participación de mercado de 11,2% del total de la cartera de créditos del sistema financiero privado. El crecimiento en este renglón fue promovido principalmente por la cartera dirigida a atención de sectores productivos y gestión de créditos empresariales.

El activo total llegó a Bs 72.201 millones, lo que significó 103,9% por encima del monto del pasado diciembre y 235,1% superior a junio de 2024. Al cierre del primer semestre, el patrimonio de Mercantil alcanzó Bs 15.689 millones, es decir, 123,1% por encima de lo registrado en diciembre de 2024. Mientras que las captaciones del público crecieron 106,7%, para un total de Bs 48.270 millones.

Las captaciones totales finalizaron en Bs 48.178 millones, para crecer 99,1% en comparación con diciembre de 2024. Este resultado permitió a Mercantil posicionarse como el tercer banco del sistema privado en ese apartado con 16,7% de participación.

Experiencias optimizadas para sus clientes

Al celebrar su año centenario, la entidad financiera ofreció productos y servicios adaptados a las necesidades de sus clientes. En marzo de 2025, relanzó la Cuenta Corriente Simplificada, producto cuyo único requisito es la cédula de identidad. Al término del primer semestre, más de 62.000 personas abrieron una cuenta de este tipo.

En el marco de la migración de la Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil, se cambiaron más de 650.000 tarjetas en las oficinas bancarias, gestión para la cual se desarrollaron trípticos y sobres informativos con material 100% reciclado. Se incorporaron jornadas de formalización de Mi Primera Cuenta, con 47 charlas en distintos colegios de Caracas, que dieron como resultado la apertura de más de 11.000 cuentas.

El chatbot Mercantil Inteligencia Artificial MIA arribó a su sexto aniversario con más de 1,5 millones de conversaciones, al gestionar más de 2,6 millones de operaciones de seguridad y más de 48.000 consultas de reclamos. Se optimizó el aplicativo Mercantil Móvil Personas con nuevas funcionalidades, lo que impulsó significativamente su crecimiento sostenido en cuanto a número de usuarios y transacciones.

Adicionalmente, se mejoró la seguridad de la app y se habilitó el uso de la biometría como segundo factor de autenticación (2FA), para hacer aún más sencillas y rápidas las operaciones de Tpago a contactos no frecuentes.

Bajo la orientación de automatización de operaciones, al cierre del primer semestre de 2025 se totalizaron 622 millones de transacciones financieras y no financieras, de las cuales 99,57% se realizaron por canales electrónicos, evidenciando así el compromiso de Mercantil con la innovación tecnológica de la mano de su solidez institucional.

Con información de nota de prensa del Mercantil