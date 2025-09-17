Casetel anticipa mejoras en la velocidad móvil con la actualización a 4G+

El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), Pedro Marín, afirmó que para finales de este año se espera que las radio bases en Venezuela estén actualizadas a la tecnología 4G+, lo que permitirá un incremento significativo en las velocidades de conexión móvil.

En entrevista con Unión Radio, Marín señaló que la prioridad del sector es consolidar la expansión de 4G y 4G+ antes de pensar en un despliegue nacional de 5G. «El tema del 5G no tiene mucho sentido en este momento para los dispositivos móviles. Eso está orientado a necesidades puntuales, porque un despliegue nacional implica una inversión multimillonaria», indicó.

Expansión y conectividad

El dirigente gremial destacó que, gracias a la asignación de nuevas bandas, las operadoras han podido ampliar su cobertura hacia zonas donde la fibra óptica aún no llega. «Las inversiones se están haciendo de manera apropiada para poder prestarle servicio a los venezolanos en todo el país», aseguró.

Marín agregó que la velocidad de las conexiones móviles en Venezuela ha mejorado considerablemente, ubicándose ahora en el promedio regional, tras haber estado rezagada durante varios años.

El presidente de Casetel también invitó a la ciudadanía a asistir a la feria de tecnología (Fitelven) que se celebrará en el Poliedro de Caracas, desde este miércoles hasta el domingo 21 de septiembre, y que Finanzas Digital dará cobertura.