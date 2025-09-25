Cavefar: ventas de medicamentos a farmacias crecieron 10% en la primera mitad de 2025

Las ventas de medicamentos desde las droguerías hacia las farmacias aumentaron 10% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período de 2024, de acuerdo con datos de la Cámara Venezolana de Farmacia (Cavefar). La presidenta del gremio, Alicia Pinedo, explicó que el alza se debe tanto al crecimiento de nuevos establecimientos en el mercado como a la diversificación de las presentaciones terapéuticas.

«Estamos viendo más establecimientos y nuevas marcas de farmacias en distintas regiones del país. Eso contribuye a que la distribución de medicamentos sea más amplia y sostenida», afirmó Pinedo a Unión Radio.

Cadenas regionales ganan espacio en Caracas

La dirigente destacó la expansión de cadenas regionales que han crecido en estados como Mérida, Lara o Carabobo, y que ahora comienzan a abrir locales en Caracas.

«Son cadenas que comenzaron con pocos establecimientos y hoy tienen entre 50 y 80 farmacias. Es un fenómeno interesante porque están trasladando su fuerza regional hacia la capital», dijo.

Pinedo subrayó, además, que cerca del 90% de los medicamentos que se consumen en el país provienen de la producción nacional, mientras que las importaciones cumplen un rol complementario.

«Nuestras fábricas les están dando sostenibilidad al producto nacional. Eso está ocurriendo en todos los sectores y en el farmacéutico también», afirmó.

Política de austeridad en divisas

El repunte de la producción local ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en reducir las importaciones para ahorrar divisas.

«Un elemento que hay que lograr es la autosuficiencia del país y limitar al máximo las importaciones innecesarias, buscar producir”, dijo el gobernante este lunes 22 de septiembre durante la transmisión de su programa Con Maduro+, al defender una política de mayor disciplina en el uso de recursos para la compra de bienes.

Esa política se enmarca también en la merma de ingresos en moneda dura. A finales de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó a Chevron una licencia limitada que le permite mantener operaciones en Venezuela y exportar petróleo a su país, pero sin realizar pagos en divisas al Gobierno de Maduro.

Para ajustarse a la norma, las empresas mixtas han estado cancelando regalías e impuestos con cargamentos de crudo, lo que reduce el volumen exportable de 240.000 barriles diarios a unos 120.000, según fuentes citadas por Reuters.

La caída en el flujo de divisas por esta vía no es el único factor, pero ayuda a explicar la insistencia oficial en aplicar una política de austeridad en el manejo de recursos y en limitar las importaciones, mientras se impulsa la producción nacional en sectores como el farmacéutico.