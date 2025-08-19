CCM: costo de la Canasta Alimentaria en Maracaibo superó los Bs. 67.000 en julio

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), a través de su Unidad de Información y Estadística, presentó su más reciente informe técnico sobre el comportamiento de la Canasta Alimentaria correspondiente al mes de julio, el cual revela un nuevo incremento en el costo de los alimentos básicos en la capital zuliana.

De acuerdo con la medición, el gasto mensual que requiere una familia de cinco miembros para cubrir la Canasta Alimentaria se ubicó en Bs. 67.646, cifra calculada a partir de la recolección directa de precios en supermercados y mercados populares de la ciudad.

Al expresarlo en divisas, y considerando el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela al 31 de julio (Bs. 124,51 por dólar), el costo de la canasta fue de 543 dólares, ligeramente superior a los 539 dólares registrados en junio, lo que refleja un incremento de 0,80% en términos de divisa estadounidense.

El estudio incluyó el monitoreo de 47 de los 50 productos que conforman la Canasta Alimentaria Normativa definida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre los rubros analizados figuran carnes, cereales, lácteos, hortalizas, raíces, aceites, pescados, azúcar y café, considerados esenciales para la dieta del venezolano.

La Cámara de Comercio de Maracaibo subrayó que este monitoreo mensual busca ofrecer una referencia objetiva y confiable sobre la dinámica de los precios en la ciudad, con el fin de contribuir al análisis económico y fomentar el diálogo entre los distintos actores sociales y productivos.