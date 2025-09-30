ChatGPT da el salto al comercio electrónico

Microsoft y OpenAI han integrado ChatGPT, un chatbot de IA, en el motor de búsqueda Bing y el navegador Edge de Microsoft. Foto: Getty Images

Lo que comenzó como un asistente de inteligencia artificial para resolver dudas y generar textos ahora también funcionará como tienda online. OpenAI anunció a través de un comunicado que ChatGPT integrará compras directas dentro de la conversación, permitiendo a los usuarios comprar productos sin salir del chat, en un sistema que recuerda a tener un «personal shopper» virtual.

La nueva función, llamada Instant Checkout, llegará primero a usuarios en Estados Unidos —incluyendo planes Free, Plus y Pro— y permitirá comprar productos de vendedores de Etsy desde la propia conversación. En las próximas semanas se sumarán más de un millón de tiendas de Shopify, incluyendo marcas conocidas como Glossier, SKIMS, Spanx y Vuori.

El proceso es simple: si un usuario pregunta, por ejemplo, «regalos para amantes de la cerámica» o «los mejores audífonos por menos de 100 dólares», ChatGPT mostrará productos relevantes. Si alguno tiene habilitado el nuevo sistema, aparecerá un botón «Buy», y con un par de toques se podrá completar la compra usando los datos de pago registrados.

También puede leer: Plan de Telecomunicaciones 2025-2031 plantea sumar 4 millones de hogares y comercios con fibra óptica

De asistente a agente comercial

Para lograrlo, OpenAI creó junto a Stripe un nuevo estándar llamado Agentic Commerce Protocol, una especie de lenguaje común que permite a la IA comunicarse con las plataformas de pago y los comercios sin intervenir directamente en la transacción.

ChatGPT no procesará los pagos ni manejará los envíos: solo actuará como intermediario inteligente. Los vendedores seguirán controlando el cobro, el envío y la relación con el cliente. A cambio, pagarán una pequeña comisión por cada venta realizada a través del chat.

La compañía asegura que el sistema fue diseñado con enfoque en la seguridad: el usuario debe aprobar cada paso de la compra, los datos de pago se transmiten en forma de tokens encriptados y solo se comparte con el comercio la información estrictamente necesaria.

Por ahora, Instant Checkout solo permite compras individuales y está disponible únicamente en Estados Unidos. La compañía anticipó que más adelante incorporará carritos con múltiples artículos y ampliará la disponibilidad a otras regiones.

Con esta decisión, ChatGPT pasa a competir no solo como asistente de información, sino como interfaz de compra dentro del ecosistema de comercio digital.