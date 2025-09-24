Chevron solo puede exportar la mitad del crudo venezolano bajo nueva licencia, según Reuters

La petrolera estadounidense Chevron enfrenta nuevas restricciones en Venezuela. Bajo la más reciente autorización emitida por Washington, la compañía solo puede exportar cerca de la mitad del petróleo que producen sus empresas mixtas en el país, de acuerdo con tres fuentes conocedoras del tema consultadas por Reuters.

A finales de julio, el Departamento del Tesoro otorgó a Chevron una licencia restringida que le permite mantener operaciones en Venezuela y enviar crudo a Estados Unidos. Sin embargo, la norma prohíbe cualquier pago en divisas al Gobierno de Nicolás Maduro.

Para ajustarse a la medida, las empresas mixtas han estado cancelando regalías e impuestos con cargamentos de crudo. Esto reduce a la mitad el volumen exportable: de los 240.000 barriles diarios que producen los proyectos, Chevron solo puede sacar alrededor de 120.000, explicaron las fuentes.

El socio local, la estatal Pdvsa, administra los barriles entregados en especie y los destina tanto a la refinación interna como a la exportación.

Cambio frente a la licencia de 2022

Las nuevas reglas marcan un giro respecto a la autorización concedida a Chevron en 2022, durante la presidencia de Joe Biden. En ese momento, la compañía estaba facultada para exportar toda su producción y pagar en efectivo impuestos y regalías a Venezuela.

Con la actual restricción, menos crudo pesado venezolano —de alto contenido de azufre— llegará a la costa del Golfo de Estados Unidos.

Ni Pdvsa ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron a solicitudes de comentarios. Desde Washington, altos funcionarios han reiterado que no permitirán que el Gobierno de Maduro se beneficie directamente de las ventas de petróleo.

Impacto en la deuda y las operaciones

Chevron indicó que sus operaciones en Venezuela —al igual que en otros países donde está presente— se realizan en estricto cumplimiento de las leyes, regulaciones y sanciones vigentes de Estados Unidos.

La estructura de pagos previa había permitido reducir sustancialmente la deuda de Venezuela con la compañía, que superaba los 3.000 millones de dólares. Pero con el menor volumen exportado, el ritmo de reembolso se ha ralentizado.

Además, las empresas mixtas enfrentan restricciones que complican el financiamiento de gastos operativos y de capital, añadieron las fuentes.

Exportaciones recientes

Tras una pausa de cuatro meses, Chevron reanudó en agosto sus envíos de petróleo venezolano a Estados Unidos, con un promedio de 60.000 barriles diarios. En septiembre, las exportaciones han subido a unos 102.000 barriles por día, según datos de monitoreo de buques.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, reconoció el mes pasado que los volúmenes serían limitados bajo los nuevos términos, aunque evitó dar cifras.

Con información de Reuters