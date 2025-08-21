Llegan a EEUU los dos primeros tanqueros con crudo venezolano, según Reuters

Los primeros cargamentos de crudo venezolano en más de tres meses llegaron este jueves a puertos estadounidenses después de que el Departamento del Tesoro concediera una nueva licencia restringida a Chevron. Esta autorización marca una reactivación parcial de relaciones energéticas entre ambos países, interrumpidas desde abril bajo políticas de sanciones más estrictas.

Los tanqueros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, arribaron con crudos pesados Boscan y Hamaca, rumbo a Port Arthur, Texas, y Nueva Orleans, Luisiana. Se han informado además dos cargamentos adicionales rumbo a EE.UU.

Chevron no había tenido acceso al crudo venezolano desde abril, cuando Pdvsa canceló varios embarques debido a problemas de pago vinculados a las sanciones. En el primer trimestre del año, la petrolera norteamericana exportó alrededor de 252.000 barriles diarios, refinando parte y vendiendo el resto a empresas como Valero Energy y PBF Energy.

El CEO de Chevron, Mike Wirth, anticipó que los envíos se reanudarían en agosto y expresó que serán volúmenes limitados en esta fase inicial.

Para Venezuela, esta reanudación representa un respiro en medio de las tensiones económicas derivadas de las sanciones, país que califica las medidas como una «guerra económica».

Con información de Reuters