Buque de Chevron inicia carga de crudo en Venezuela, informa Reuters

agosto 12, 2025 8:49 PM
Buque petrolero

Un buque fletado por Chevron atracó este martes en el terminal José de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el oriente del país, para convertirse en el primero en exportar crudo a Estados Unidos bajo la nueva licencia otorgada por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio, según datos de seguimiento marítimo de LSEG realizado por Reuters.

La autorización, emitida a finales de julio, permite a la petrolera estadounidense retomar operaciones en Venezuela, exportar crudo y realizar intercambios con Pdvsa, siempre que no impliquen pagos directos al gobierno venezolano.

Chevron había suspendido la carga de petróleo venezolano en abril, antes del vencimiento de su licencia anterior, el pasado 27 de mayo. El buque Canopus Voyager, con bandera de Bahamas, arribó la semana pasada a aguas venezolanas y cargará crudo pesado Hamaca, producido por una empresa mixta entre Chevron y Pdvsa.

También puede leer: Crespo: Decreto de emergencia, bajo debate con reactivación de Chevron

De acuerdo con los datos de LSEG, al menos otros cinco buques asociados a Chevron se encontraban el martes en ruta o cerca de costas venezolanas. Entre ellos, el Mediterranean Voyager, ubicado cerca del puerto de Bajo Grande, en el occidente del país, aguardaba autorización para cargar crudo pesado Boscan. Los buques Nave Cosmos, Sea Jaguar, Ionic Anax y Nave Neutrino señalaban como destino Aruba, un punto habitual para operaciones de transferencia de crudo de barco a barco.

Chevron no ofreció comentarios sobre la posición de los buques y reiteró que sus operaciones cumplen con la legislación y los marcos de sanciones vigentes. Pdvsa tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.