Buque de Chevron inicia carga de crudo en Venezuela, informa Reuters

Un buque fletado por Chevron atracó este martes en el terminal José de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el oriente del país, para convertirse en el primero en exportar crudo a Estados Unidos bajo la nueva licencia otorgada por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio, según datos de seguimiento marítimo de LSEG realizado por Reuters.

La autorización, emitida a finales de julio, permite a la petrolera estadounidense retomar operaciones en Venezuela, exportar crudo y realizar intercambios con Pdvsa, siempre que no impliquen pagos directos al gobierno venezolano.

Chevron había suspendido la carga de petróleo venezolano en abril, antes del vencimiento de su licencia anterior, el pasado 27 de mayo. El buque Canopus Voyager, con bandera de Bahamas, arribó la semana pasada a aguas venezolanas y cargará crudo pesado Hamaca, producido por una empresa mixta entre Chevron y Pdvsa.

También puede leer: Crespo: Decreto de emergencia, bajo debate con reactivación de Chevron

De acuerdo con los datos de LSEG, al menos otros cinco buques asociados a Chevron se encontraban el martes en ruta o cerca de costas venezolanas. Entre ellos, el Mediterranean Voyager, ubicado cerca del puerto de Bajo Grande, en el occidente del país, aguardaba autorización para cargar crudo pesado Boscan. Los buques Nave Cosmos, Sea Jaguar, Ionic Anax y Nave Neutrino señalaban como destino Aruba, un punto habitual para operaciones de transferencia de crudo de barco a barco.

Chevron no ofreció comentarios sobre la posición de los buques y reiteró que sus operaciones cumplen con la legislación y los marcos de sanciones vigentes. Pdvsa tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información.

Con información de Reuters