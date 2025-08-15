Chevron reinicia exportaciones de crudo venezolano

agosto 15, 2025 2:02 PM
Chevron campos petroleros
Foto: ciip.com.ve

Los dos primeros cargamentos de crudo venezolano exportados por la petrolera estadounidense Chevron tras recibir una nueva licencia para operar en Venezuela zarparon esta semana rumbo a Estados Unidos, según datos de monitoreo de buques consultados el viernes por Reuters.

La licencia, otorgada por el Departamento del Tesoro a finales de julio, permite a Chevron operar en el país sudamericano sancionado y reanudar exportaciones de petróleo, un cambio de política respecto a las restricciones más estrictas implementadas por la administración Trump.

Los tanqueros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, partieron de aguas venezolanas con cargamentos de crudos pesados Hamaca y Boscán, extraídos por las empresas mixtas Petropiar y Petroboscán, respectivamente. Uno de los buques se dirige a la costa oeste de EE. UU., mientras que el otro navega hacia Port Arthur, Texas, con llegada estimada para la próxima semana, según datos de LSEG y registros de exportación de Pdvsa.

También puede leer: Aumenta la puja por Citgo: tribunal retrasa fallo final tras ofertas de Elliott y Vitol

Acuerdo con Valero, próximo paso de Chevron

Chevron negocia además la reactivación de un acuerdo de suministro con Valero Energy, que podría permitir al refinador estadounidense recibir parte de los cargamentos venezolanos asignados a Chevron, apreciados por las refinerías del Golfo de México.

La compañía asegura que todas sus operaciones se realizan cumpliendo las leyes internacionales y el marco de sanciones de Estados Unidos. El presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, confirmó que las exportaciones desde Venezuela se reanudarán de manera gradual y en volúmenes limitados.

En el primer trimestre de este año, Chevron exportó aproximadamente 252.000 barriles por día (bpd) de crudo venezolano a EE. UU., equivalentes al 29 % del total de las exportaciones del país miembro de la OPEP.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.