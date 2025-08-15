Chevron reinicia exportaciones de crudo venezolano

Los dos primeros cargamentos de crudo venezolano exportados por la petrolera estadounidense Chevron tras recibir una nueva licencia para operar en Venezuela zarparon esta semana rumbo a Estados Unidos, según datos de monitoreo de buques consultados el viernes por Reuters.

La licencia, otorgada por el Departamento del Tesoro a finales de julio, permite a Chevron operar en el país sudamericano sancionado y reanudar exportaciones de petróleo, un cambio de política respecto a las restricciones más estrictas implementadas por la administración Trump.

Los tanqueros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, partieron de aguas venezolanas con cargamentos de crudos pesados Hamaca y Boscán, extraídos por las empresas mixtas Petropiar y Petroboscán, respectivamente. Uno de los buques se dirige a la costa oeste de EE. UU., mientras que el otro navega hacia Port Arthur, Texas, con llegada estimada para la próxima semana, según datos de LSEG y registros de exportación de Pdvsa.

También puede leer: Aumenta la puja por Citgo: tribunal retrasa fallo final tras ofertas de Elliott y Vitol

Acuerdo con Valero, próximo paso de Chevron

Chevron negocia además la reactivación de un acuerdo de suministro con Valero Energy, que podría permitir al refinador estadounidense recibir parte de los cargamentos venezolanos asignados a Chevron, apreciados por las refinerías del Golfo de México.

La compañía asegura que todas sus operaciones se realizan cumpliendo las leyes internacionales y el marco de sanciones de Estados Unidos. El presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, confirmó que las exportaciones desde Venezuela se reanudarán de manera gradual y en volúmenes limitados.

En el primer trimestre de este año, Chevron exportó aproximadamente 252.000 barriles por día (bpd) de crudo venezolano a EE. UU., equivalentes al 29 % del total de las exportaciones del país miembro de la OPEP.

Con información de Reuters