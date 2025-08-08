Chevron reactiva envíos de crudo venezolano con el regreso de sus primeros tanqueros

agosto 7, 2025 9:53 PM
Barriles petróleo
Foto: Getty Images

Después de meses de parálisis por la suspensión de licencias de Estados Unidos, los primeros tanqueros contratados por Chevron están regresando a Venezuela para reanudar exportaciones de crudo, según datos de tráfico marítimo revisados por Reuters.

El movimiento se produce tras la reciente autorización del Departamento del Tesoro estadounidense, que concedió a la petrolera una licencia limitada para operar en el país sudamericano sin realizar pagos directos al gobierno de Nicolás Maduro.

Tres buques en ruta hacia el Caribe venezolano

Al menos tres tanqueros —Mediterranean Voyager, Canopus Voyager y Sea Jaguar— navegan con destino a aguas cercanas a Venezuela. Dos de ellos se encuentran próximos a Aruba, mientras que el tercero viaja desde Europa, con la isla caribeña como escala inicial.

Estos barcos son clave para el reinicio de las operaciones de exportación, que, según el CEO de Chevron, Mike Wirth, podrían comenzar a finales de agosto en volúmenes limitados.

También puede leer: Exportaciones petroleras de Venezuela cayeron en julio, según datos obtenidos por Reuters

Un reinicio gradual tras meses de caída en exportaciones

Las exportaciones petroleras venezolanas cayeron en julio a unos 727.000 barriles por día, tras expirar en abril las licencias que permitían a Chevron y a varias petroleras europeas operar junto a la estatal Pdvsa.

La reactivación, aunque parcial, marca un alivio para la industria venezolana, que ha sufrido una reducción sostenida de ingresos y producción en medio de sanciones y restricciones operativas.

Con información de Reuters 

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.