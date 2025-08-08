Chevron reactiva envíos de crudo venezolano con el regreso de sus primeros tanqueros

Después de meses de parálisis por la suspensión de licencias de Estados Unidos, los primeros tanqueros contratados por Chevron están regresando a Venezuela para reanudar exportaciones de crudo, según datos de tráfico marítimo revisados por Reuters.

El movimiento se produce tras la reciente autorización del Departamento del Tesoro estadounidense, que concedió a la petrolera una licencia limitada para operar en el país sudamericano sin realizar pagos directos al gobierno de Nicolás Maduro.

Tres buques en ruta hacia el Caribe venezolano

Al menos tres tanqueros —Mediterranean Voyager, Canopus Voyager y Sea Jaguar— navegan con destino a aguas cercanas a Venezuela. Dos de ellos se encuentran próximos a Aruba, mientras que el tercero viaja desde Europa, con la isla caribeña como escala inicial.

Estos barcos son clave para el reinicio de las operaciones de exportación, que, según el CEO de Chevron, Mike Wirth, podrían comenzar a finales de agosto en volúmenes limitados.

Un reinicio gradual tras meses de caída en exportaciones

Las exportaciones petroleras venezolanas cayeron en julio a unos 727.000 barriles por día, tras expirar en abril las licencias que permitían a Chevron y a varias petroleras europeas operar junto a la estatal Pdvsa.

La reactivación, aunque parcial, marca un alivio para la industria venezolana, que ha sufrido una reducción sostenida de ingresos y producción en medio de sanciones y restricciones operativas.

Con información de Reuters