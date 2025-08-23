Washington limita a petroleras europeas en Venezuela, según Bloomberg

agosto 23, 2025 9:00 AM
Petróleo diluyentes
Foto: Freepik

La administración de Donald Trump decidió retener las aprobaciones necesarias para que varias petroleras extranjeras operen en Venezuela, mientras mantiene vigente la autorización para que Chevron continúe con sus actividades en el país.

Las compañías europeas Repsol (España), Eni (Italia) y Maurel & Prom (Francia) se encuentran entre las afectadas por la medida, que deja sus proyectos en suspenso, reseñó Bloomberg.

El Gobierno estadounidense busca equilibrar la presión política contra el gobernante Nicolás Maduro con la necesidad de proteger la seguridad energética, evitando impactos inmediatos en los precios del crudo.

En julio, el Departamento del Tesoro ya había emitido una licencia especial que permite a Chevron reanudar producción y exportación de petróleo venezolano, convirtiéndose en la única gran petrolera occidental con margen de operación en el país sudamericano.

También puede leer: Venezuela anuncia inversión agrícola de $1.500 millones en medio de tensiones con EEUU

Dentro de la Casa Blanca existen visiones encontradas. El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza la línea dura hacia Venezuela, mientras que el enviado especial Richard Grenell ha defendido un enfoque más pragmático para resguardar intereses energéticos de EE. UU.

Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni las compañías europeas mencionadas han ofrecido comentarios oficiales sobre la decisión.

Con información de Bloomberg

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.