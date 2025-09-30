China acumula seis meses de contracción industrial pese a tímidas mejoras en pedidos

La actividad manufacturera en China volvió a caer en septiembre y sumó seis meses consecutivos en contracción, la racha más prolongada desde 2019. El índice oficial de gerentes de compras (PMI) se ubicó en 49,8 puntos, por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción, aunque mostró una leve mejora respecto al 49,4 de agosto.

El panorama fue algo más optimista en la lectura privada. La consultora RatingDog reportó un PMI de 51,2 puntos, en terreno de expansión y por encima de los 50,5 registrados en agosto. La divergencia entre ambos indicadores refleja la incertidumbre de la segunda mayor economía del mundo, atrapada entre la debilidad del consumo interno, las tensiones comerciales con Estados Unidos y la crisis inmobiliaria.

“Como un vehículo con un cilindro encendido y otro fallando”

Los datos más detallados del PMI oficial mostraron ligeras mejoras en pedidos y producción, pero insuficientes para revertir la tendencia. Stephen Innes, de SPI Asset Management, lo describió con crudeza: “Las lecturas del PMI de septiembre ofrecieron una imagen que se parecía menos a un motor de crecimiento coherente y más a un coche con un cilindro encendido mientras otro falla”.

En ese escenario, las empresas compiten con márgenes cada vez más estrechos. “Las fábricas mueven más productos, pero se ven obligadas a hacerlo con precios más bajos, como vendedores callejeros que venden más tazones de fideos a mitad de precio solo para mantener a la multitud”, añadió Innes.

La sombra de las tensiones con Washington

El debilitamiento industrial coincide con la guerra arancelaria con Estados Unidos. El PMI entró en contracción en abril, justo cuando la administración de Donald Trump intensificó sus medidas comerciales contra Pekín.

Actualmente rige una suspensión temporal de nuevas tarifas hasta noviembre, mientras ambos países negocian un acuerdo más amplio. La reciente llamada entre Trump y Xi Jinping dejó entrever señales de distensión, aunque persisten obstáculos como la propuesta de Washington para que TikTok pase a manos de una compañía estadounidense, un movimiento que requiere la aprobación de Pekín.

Más allá de las tensiones externas, la economía china enfrenta un cóctel de problemas internos: crisis prolongada en el sector inmobiliario, elevado desempleo y consumo débil. Algunos analistas prevén que el banco central reduzca tipos hacia fin de año para estimular gasto e inversión. Por ahora, el Banco Popular de China optó en septiembre por mantener sin cambios sus principales tasas, pese al recorte aplicado por la Reserva Federal estadounidense.

Con información de Euronews