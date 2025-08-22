Reuters: una empresa privada china invertirá $1.000 millones en petróleo venezolano

La firma China Concord Resources Corp (CCRC), un actor privado poco conocido en el sector energético internacional, ha iniciado operaciones en dos yacimientos de crudo en el occidente de Venezuela, según Reuters, en virtud de un contrato de producción compartida firmado en mayo de 2024 por 20 años.

El proyecto, revelado por primera vez por un ejecutivo vinculado directamente a la operación, contempla una inversión superior a los 1.000 millones de dólares y la meta de alcanzar 60.000 barriles diarios de producción hacia finales de 2026. Actualmente, los campos producen cerca de 12.000 barriles diarios tras la reapertura de pozos paralizados durante años por falta de capital y tecnología.

Un pacto inusual en la relación China–Venezuela

La entrada de CCRC resulta llamativa: se trata de una empresa privada sin trayectoria en perforación petrolera, en un terreno históricamente dominado por compañías estatales como la china CNPC, que suspendieron su expansión en Venezuela tras las sanciones energéticas de Estados Unidos en 2019.

La operación es posible gracias al modelo introducido en 2020 por la Ley Antibloqueo del gobierno de Nicolás Maduro, que permite a inversionistas extranjeros actuar como operadores a cambio de una participación en la producción.

“Debido a las sanciones de Estados Unidos, ninguna empresa de renombre se atrevería a operar allí, dejando oportunidades a pequeñas compañías como Concord”, señaló el ejecutivo bajo condición de anonimato.

Producción en el Lago de Maracaibo

Los campos Lago Cinco y Lagunillas Lago, ubicados en el histórico lago de Maracaibo —la segunda región productora de Venezuela— forman parte de un paquete de activos para los cuales Pdvsa busca socios desde hace años. La mayoría de las compañías interesadas son firmas menores sin experiencia comprobada en grandes proyectos petroleros.

Desde septiembre, CCRC ha desplegado 60 técnicos chinos y un equipo de perforación con el objetivo de reabrir 100 pozos inicialmente, y hasta 500 en el mediano plazo. El crudo ligero será entregado a Pdvsa, mientras que el pesado tendrá como destino final China.

Contexto geopolítico y riesgos

China ha sido un aliado estratégico de Caracas durante dos décadas, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Hoy compra más del 90% del petróleo que Venezuela logra exportar. Sin embargo, mientras las petroleras estatales chinas han reducido su presencia operativa por temor a sanciones, firmas privadas y refinerías independientes han mantenido la compra de crudo a través de intermediarios.

Para Pdvsa, cuya producción bordea 1 millón de barriles diarios, acuerdos como este son esenciales para mantener la actividad en campos maduros y sortear el aislamiento financiero.

Ni la petrolera estatal venezolana ni el Ministerio de Petróleo respondieron a solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters