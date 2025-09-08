Importaciones chinas de crudo repuntan en agosto y marcan alza mensual de 4,9%

septiembre 8, 2025 9:32 AM
Barriles petróleo
Foto: Getty Images

Las importaciones de crudo de China crecieron en agosto, reflejando la fuerte actividad de las refinerías estatales e independientes. El mayor comprador mundial de petróleo importó 49,49 millones de toneladas métricas (equivalentes a 11,65 millones de barriles diarios), un 0,8% más que hace un año y un 4,9% por encima de julio, según datos de la Administración General de Aduanas.

Entre enero y agosto, las compras externas de crudo sumaron 376,05 millones de toneladas, o 11,3 millones de barriles diarios, lo que supone un aumento del 2,5% interanual.

Las refinerías estatales mantuvieron altas tasas de operación (82,55%), prácticamente sin cambios, mientras que las plantas independientes elevaron su utilización a 54,59%, 3,4 puntos más que en julio, de acuerdo con la consultora Sublime China Information.

Exportaciones de refinados y gas

En paralelo, las exportaciones de combustible refinado de China aumentaron un 8,4% interanual en agosto, hasta 5,33 millones de toneladas.

Por su parte, las importaciones de gas natural —tanto por gasoducto como en forma de GNL— subieron un 0,8% interanual, hasta 11,85 millones de toneladas. Aunque en el acumulado enero-agosto se registra un retroceso de 5,9%, el volumen de agosto fue el más alto en 11 meses, según registros de Reuters.

Con información de Reuters

