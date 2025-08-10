China presiona a EEUU para suavizar controles a chips de IA

China busca que Estados Unidos relaje las restricciones a la exportación de chips clave para la inteligencia artificial como parte de un eventual acuerdo comercial previo a una posible reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, reveló el Financial Times.

De acuerdo con el diario británico, funcionarios chinos transmitieron a expertos en Washington su interés en que se flexibilicen los controles sobre los chips de memoria de gran ancho de banda (HBM), esenciales para procesar tareas de IA de alto volumen de datos. Estos componentes, utilizados junto a procesadores gráficos como los de Nvidia, son estratégicos para el desarrollo tecnológico y militar.

Pekín estaría especialmente preocupada por el impacto de las medidas estadounidenses en empresas como Huawei, que enfrentan obstáculos para avanzar en la fabricación de chips de IA propios.

También puede leer: ChatGPT crece a 700 millones de usuarios semanales

En los últimos años, Washington ha endurecido el control de exportaciones de semiconductores avanzados hacia China, en un intento de frenar sus capacidades de inteligencia artificial y defensa. Si bien esta política ha limitado las ventas de las tecnológicas estadounidenses al que es uno de sus mayores mercados, el gigante asiático sigue siendo una fuente crucial de ingresos para la industria.

Ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de China han comentado públicamente sobre el reporte.

Con información de Reuters