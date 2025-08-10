China presiona a EEUU para suavizar controles a chips de IA

agosto 10, 2025 11:20 AM
Inteligencia Artificial
Foto: Freepik

China busca que Estados Unidos relaje las restricciones a la exportación de chips clave para la inteligencia artificial como parte de un eventual acuerdo comercial previo a una posible reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, reveló el Financial Times.

De acuerdo con el diario británico, funcionarios chinos transmitieron a expertos en Washington su interés en que se flexibilicen los controles sobre los chips de memoria de gran ancho de banda (HBM), esenciales para procesar tareas de IA de alto volumen de datos. Estos componentes, utilizados junto a procesadores gráficos como los de Nvidia, son estratégicos para el desarrollo tecnológico y militar.

Pekín estaría especialmente preocupada por el impacto de las medidas estadounidenses en empresas como Huawei, que enfrentan obstáculos para avanzar en la fabricación de chips de IA propios.

También puede leer: ChatGPT crece a 700 millones de usuarios semanales

En los últimos años, Washington ha endurecido el control de exportaciones de semiconductores avanzados hacia China, en un intento de frenar sus capacidades de inteligencia artificial y defensa. Si bien esta política ha limitado las ventas de las tecnológicas estadounidenses al que es uno de sus mayores mercados, el gigante asiático sigue siendo una fuente crucial de ingresos para la industria.

Ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de China han comentado públicamente sobre el reporte.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.