Comercio bilateral entre China y Venezuela alcanza los $6.800 millones

El comercio entre China y Venezuela se ubica en torno a los 6.800 millones de dólares, según cifras divulgadas por la Cámara de Comercio e Industria China–Venezuela.

Ángel Ernesto Freytez, director ejecutivo de la institución, indicó a Unión Radio que el comercio ha mostrado un crecimiento sostenido y que no se prevé una reducción en el mediano plazo, salvo en temporadas específicas.

El sector pesquero registró envíos por más de 500 millones de dólares en camarón blanco y cangrejo, de acuerdo con Freytez, quien adelantó que la logística y los trámites para mantener estas exportaciones ya se encuentran en curso.

Comercio con nuevos rubros en 2025

Con la aprobación de protocolos fitosanitarios, Venezuela proyecta iniciar en 2025 la exportación de productos agrícolas como ajonjolí, frijol verde chino, sésamo, café verde, cacao y aguacate hacia el mercado chino.

China se consolida como principal socio comercial de Venezuela, con un intercambio que combina recursos naturales, productos del mar y, próximamente, bienes agrícolas.