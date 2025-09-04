Cierre parcial en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro por trabajos de rehabilitación

El Ministerio de Transporte informó que a partir de este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo el cierre total de la vía en el tramo comprendido entre el Distribuidor Altamira y la entrada al Distribuidor Ciempiés, en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, debido a labores de rehabilitación de colectores de aguas mixtas y nivelación de la carpeta asfáltica.

La medida, que se extenderá hasta el sábado 7 de septiembre a las 5:00 de la tarde, iniciará a las 9:00 de la noche del día jueves 4 de septiembre. Según el comunicado oficial, los trabajos se realizan en coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar previsiones ante las restricciones de tránsito que afectarán una de las principales arterias viales de la capital. El despacho de Transporte destacó que los trabajos buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

Recomendaciones

Las vías alternas sugeridas son:

Avenida Francisco de Miranda: conexión hacia Los Ruices, Chacaíto o Plaza Venezuela.

Avenida Río de Janeiro: opción paralela para desvío hacia el centro o Prados del Este.

Avenida Principal de La Castellana: útil para quienes transitan por el norte de la ciudad.

También puede leer: Precio de los inmuebles muestra leve alza de 2% en dos años, según Cámara Metropolitana