IMAT informa sobre cierre temporal de la Av. Francisco de Miranda este fin de semana

agosto 22, 2025 11:35 AM
Asfalto autopista Panamericana Francisco de Miranda
Foto: Diario Avance

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) informó que la avenida Francisco de Miranda permanecerá cerrada temporalmente el sábado 23 y domingo 24 de agosto, en el tramo comprendido entre la calle Santa Ana, a la altura del Centro Comercial Líder, y el Gran Muro de Petare.

El cierre estará vigente en el horario de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, por lo que las autoridades exhortan a conductores y peatones a tomar previsiones y planificar con antelación sus traslados.

Vías alternas recomendadas

El IMAT indicó que, durante los días de cierre, se podrá circular a través de las siguientes rutas alternas:

  • Av. Rómulo Gallegos
  • Av. Principal de La Urbina
  • Av. Río de Janeiro
  • Autopista Gran Cacique Guaicaipuro

El ente municipal reiteró que estas medidas forman parte de las labores de gestión y ordenamiento del tránsito en la jurisdicción y llamó a la ciudadanía a mantener prudencia para minimizar la congestión en la zona afectada.

 

Una publicación compartida de Imat Sucre (@imatsucre)

