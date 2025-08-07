Cierre parcial de la Av. Francisco de Miranda por trabajos de demarcación vial

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció que este jueves 7 y viernes 8 de agosto se ejecutarán trabajos de demarcación vial en un tramo clave de la Avenida Francisco de Miranda, como parte de la segunda fase del Plan Antonio José de Sucre.

Según informó el organismo, la vía estará cerrada desde el Museo del Transporte hasta la calle Santa Ana, a la altura del Centro Comercial El Líder, en ambos sentidos.

La Avenida Francisco de Miranda no solo es una de las principales arterias viales del este de Caracas, sino también una zona de alto valor comercial, financiero y residencial. Atraviesa sectores estratégicos como Chacao, Los Dos Caminos y La California, y conecta importantes nodos de transporte público, incluyendo estaciones del Metro y rutas superficiales. Su cierre, aunque temporal, tiene implicaciones directas sobre la movilidad, el comercio local y el flujo de trabajadores entre municipios vecinos.

También puede leer: Caracas enfrenta cierres viales por marcha oficialista este jueves 10 de julio

Vías alternas

El IMAT instó a los ciudadanos a tomar previsiones y utilizar vías alternas como la Avenida Rómulo Gallegos, la Avenida Río de Janeiro y la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, especialmente en las horas pico. El llamado también se extiende a empresas con operaciones logísticas o atención al público en la zona, ante el impacto que pueden generar los desvíos en la rutina diaria.

Desde la entidad aseguraron que estas labores forman parte de un esfuerzo integral de mejora de la infraestructura vial en el municipio Sucre, enmarcado en un plan más amplio para recuperar la señalización, seguridad vial y condiciones de tránsito en las principales avenidas de la capital.