Cámara de Comercio de Cumaná reporta cierre del 30% de empresas en tres años

El presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, estado Sucre, Abelardo Kasabdji, informó este jueves que cerca de un 30% de las empresas que habían abierto en los últimos tres años han cerrado sus puertas.

En entrevista para Unión Radio, Kasabdji señaló que muchos trabajadores y emprendedores han optado por dejar el comercio formal.

«La gente se está yendo a trabajar en casa, la gente se está yendo a trabajar en el informalismo», afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de estimular el comercio formal para la generación de empleo y el pago de impuestos por parte de las empresas.

Turismo con baja ocupación en temporada vacacional

El dirigente gremial indicó que durante la más reciente temporada vacacional, la ocupación hotelera no superó el 40%, lo que representa, según dijo, una merma considerable para la economía local.

Kasabdji explicó que los comercios e industrias de la región han debido adaptarse con métodos diversos para realizar compras y ventas de servicios y productos. Entre ellos, destacó el crecimiento de los pagos a través de aplicaciones móviles, aunque advirtió que un uso excesivo de estas herramientas podría traer desventajas para la economía formal.

«Necesitamos emprender y buscar la manera más cómoda y más viable para las inversiones», agregó.