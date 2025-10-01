¿Qué significa un cierre del gobierno en EEUU para la vida cotidiana de los ciudadanos?

El Gobierno de Estados Unidos entró en cierre este miércoles tras no lograrse un acuerdo entre el presidente Donald Trump y el Congreso para aprobar el proyecto de ley de gastos federales. Se trata del primer cierre federal en casi siete años y podría paralizar temporalmente algunos servicios públicos, aunque no todos.

Trump ha utilizado la disputa presupuestaria como herramienta de presión política, argumentando que los demócratas buscan relajar los controles migratorios.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos [los demócratas], como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar programas que les gustan”, dijo el mandatario recientemente, antes de que el plazo para aprobar la financiación venciera.

Qué es un “government shutdown”

Un cierre del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal o una extensión temporal del mismo. En esas circunstancias, las agencias federales clasifican a sus empleados como “esenciales” o “no esenciales”. Los primeros continúan trabajando, mientras que los segundos reciben una licencia temporal sin sueldo, aunque en ocasiones reciben pagos retroactivos cuando se levanta el cierre.

No todas las funciones del gobierno se detienen. Se espera que continúen operando:

Patrullas fronterizas

Fuerzas del orden

Control del tráfico aéreo

Atención médica hospitalaria

Pago de cheques de seguridad social y Medicare (aunque la emisión de tarjetas y la verificación de beneficios puede retrasarse)

Por el contrario, podrían verse interrumpidos o suspendidos:

Programas de asistencia alimentaria

Educación preescolar financiada con fondos federales

Emisión de préstamos estudiantiles

Inspecciones de alimentos

Operaciones en parques nacionales

Agencias como el Departamento de Energía, NASA, Vivienda y Desarrollo Urbano y la Fundación Nacional de Ciencias no han presentado planes de contingencia claros, por lo que se prevén interrupciones administrativas en estas áreas.

Impacto para empleados y ciudadanos

Los trabajadores considerados “no esenciales” dejan de percibir salario temporalmente, mientras que empleados esenciales continúan laborando, a veces sin pago inmediato. Esto afecta también a servicios de atención domiciliaria, centros de salud comunitarios y ciertos programas de Medicaid y Medicare, que podrían experimentar dificultades administrativas pese a contar con financiamiento propio.

Los republicanos buscan aplazar decisiones sobre el gasto para ganar tiempo y consideran que el gobierno ya ha aplicado recortes de manera autónoma. Los demócratas exigen el fin de estas prácticas y buscan renovar subsidios al seguro médico, revertir recortes a Medicaid y mantener la financiación de agencias como los CDC y NIH. La disputa refleja un choque político profundo, con poca comunicación directa entre ambos bandos y acusaciones mutuas de responsabilidad por el cierre.

Desde 1980, Estados Unidos ha experimentado 15 cierres de gobierno. El más largo duró 35 días a finales de 2018, durante el primer mandato de Trump. En promedio, los cierres recientes han sido más breves, pero el impacto sobre la fuerza laboral y los servicios esenciales depende de la duración del paro y de las medidas de contingencia adoptadas.

Con información de BBC Mundo