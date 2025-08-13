Circulante de efectivo en dólares baja 37% con respecto a 2024, según datos de Ecoanalítica

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

El circulante de efectivo en dólares en la economía venezolana muestra una disminución de 37% en la primera parte de 2025. Este resultado podría explicar el mayor uso de bolívares en las transacciones y del poco acceso a las divisas para las personas naturales.

En un recorrido por varias agencias bancarias en Caracas, se observó que el monto máximo de venta en divisas en una jornada es de $20 en taquillas para las personas naturales. Las normas establecen que los clientes pueden comprar hasta $250, pero sujeto a la disponibilidad de la entidad.

El socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, informó que de acuerdo a cálculos de la consultora para el abril de 2025, los billetes de la moneda estadounidense que cambian de mano en mano entre los venezolanos es de 4.936 millones de dólares. Esta cifra contrasta con los 7.821 millones de dólares que se estimó en diciembre de 2024.

«En nuestro estudio semestral de transacciones del mes de abril, determinamos como estimación que el circulante de dólares en efectivo se ubica en 4.936 millones de dólares», dijo Oliveros en un post en redes sociales.

El estudio se lleva a cabo a través de encuestas a empresas y particulares.

A pesar de la baja en el efectivo en divisas, el monto duplica al circulante de bolívares (M2). Esto significa que medido en dólares asciende a $2.700 millones. Por otra parte, Oliveros resaltó que el stock en divisas «no llega al 5% del producto interno bruto venezolano».

Cae uso del dólar para pagar

De acuerdo a reportes anteriores de Ecoanalítica, en octubre de 2019 cuando se comenzó el estudio, el circulante de divisas era de «2.550 millones. Para 2024 se calculó en casi $8.000 millones de dólares, de los cuales solo el 20% se encontraba en la banca, ya que el resto estaba en manos de los venezolanos. Pero esto parece haberse revertido en 2025.

Asdrúbal Oliveros destacó que entre los factores que explican la caída en el circulante de divisas, el más relevante es que las liquidaciones de dólares de las empresas socias de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se hacen de manera electrónica y no en cash.

Como se ha explicado anteriormente, los dólares en físico ingresan a Venezuela principalmente a través del Estado, el cual es el «gran proveedor de dinero en efectivo», mediante el esquema de intervención cambiaria vigente desde 2019.

Otro punto relevante este año es que Venezuela muestra el nivel más bajo en el uso de divisas para transacciones comerciales desde 2019. Los datos de la firma consultora señalan que solo 15,8% de las operaciones en comercios minoristas se realiza en monedas extranjera, principalmente en dólares, mientras que 84,2% se hace en bolívares.

En los años de la hiperinflación en el país, el 72% de las transacciones se llevaban a cabo en divisas, mientras que un 28% se hacían en moneda nacional. La aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) de 3% por pagos en divisas impactó en la manera en que los venezolanos, pagan sus compras. Igualmente, el aumento de la tasa de cambio hizo que los usuarios prefieran pagar en bolívares.

Analistas económicos sostienen que un buen stock de dólares es importante para facilitar las transacciones y para bajar la presión en el mercado cambiario.