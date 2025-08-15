Aumenta la puja por Citgo: tribunal retrasa fallo final tras ofertas de Elliott y Vitol

agosto 15, 2025 9:43 AM
Un tribunal federal de EE. UU. ha aprobado este jueves el aplazamiento de la esperada audiencia para decidir el ganador de la subasta del grupo que controla Citgo Petroleum, empresa estadounidense perteneciente a Venezuela. La decisión marca un nuevo retraso en un proceso judicial que lleva ocho años en marcha.

La postergación responde a la presentación de dos nuevas ofertas no solicitadas, provenientes de afiliadas al fondo Elliott Investment Management y a la firma de comercio de materias primas Vitol, tras una recomendación previa a favor de una unidad del minero Gold Reserve.

El juez Leonard Stark, del distrito de Delaware, indicó que la nueva fecha se establecerá después de escuchar aportes del agente judicial Robert Pincus, las partes involucradas y los acreedores. Está prevista una audiencia presencial el próximo lunes para recabar sus argumentos.

Gold Reserve rechaza el retraso

Gold Reserve, cuyo postor fue inicialmente recomendado, se opone firmemente al retraso y demanda que su oferta sea confirmada sin más demoras.

Este desarrollo intensifica la competencia por la adquisición de PDV Holding, la matriz de Citgo, y añade complejidad al litigio derivado de las reclamaciones por deudas impagas y expropiaciones promovidas por Crystallex. Decenas de acreedores se han sumado a la disputa en busca de compensación.

Amber Energy, vinculada a Elliott, elevó recientemente su oferta a 8.82 mil millones de dólares, superando la propuesta de Vitol, cifrada en 8.45 mil millones, y la de Gold Reserve, recomendada en 7.4 mil millones. Este nuevo ajuste refuerza la presión sobre el tribunal para evaluar cuidadosamente cada alternativa.

Con información de Reuters

