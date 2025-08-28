Citigroup aconseja apostar contra bonos largos y prevé un dólar más débil

Los estrategas de Citigroup recomendaron reforzar las apuestas a que los bonos estadounidenses a largo plazo tendrán un desempeño inferior y que el dólar caerá, debido al riesgo de que el presidente Donald Trump debilite la independencia política de la Reserva Federal (Fed).

Según los analistas Adam Pickett y Dirk Willer, los inversionistas deberían añadir una pequeña posición a la actual apuesta de Citigroup de que los forwards de tasas de interés a 30 años seguirán de cerca el ritmo de los de cinco años, lo que acentuará la pendiente de la curva de rendimientos a medida que se amplía la brecha entre ambos.

Los estrategas también recomendaron comprar euros frente al dólar mediante derivados, anticipando un mayor debilitamiento de la divisa estadounidense.

Impacto de la intervención de Trump en la Fed

El mercado reaccionó tras el intento de Trump de destituir a la gobernadora Lisa Cook de la Fed, quien ha impugnado la decisión alegando falta de autoridad legal. La medida sin precedentes, junto con los intentos previos del presidente de presionar a Jerome Powell para bajar las tasas de interés, ha elevado la preocupación de que la Fed pueda ceder a presiones políticas, con consecuencias sobre la inflación futura.

El miércoles, la brecha de rendimiento entre los bonos del Tesoro a 30 y cinco años se amplió a su nivel más alto desde 2001, impulsada por estas tensiones.

Un dólar que resiste más de lo esperado

A pesar del creciente riesgo para la independencia de la Fed, los estrategas de Citi se mostraron sorprendidos de que el dólar no se debilitara más.

Atribuyeron esta resiliencia a las preocupaciones fiscales en Francia, aunque consideran que ese factor difícilmente logrará contrarrestar el efecto de la incertidumbre política en Estados Unidos.

Con información de Bloomberg en Línea