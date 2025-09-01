Sheinbaum defiende modelo económico pese a previsiones pesimistas y tensiones comerciales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este lunes que el país consolida un nuevo modelo económico con estabilidad y reducción de desigualdad, pese a las tensiones arancelarias globales y a lo que calificó como “expectativas catastróficas” de organismos internacionales.

“Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar”, afirmó desde Palacio Nacional al rendir su primer informe de Gobierno, a 11 meses de haber asumido como la primera mujer presidenta del país.

Sheinbaum destacó que entre 2018 y 2024 la población en pobreza se redujo del 41,9 % al 29,5 %, el nivel más bajo en cuatro décadas. Además, resaltó la caída del coeficiente de Gini de 0,426 a 0,391, lo que colocaría a México como el segundo país con menor desigualdad en América, después de Canadá.

También puede leer: Banca mexicana confía en resolver casos de lavado en EEUU antes de octubre

“Momento estelar” para México

La mandataria sostuvo que los avances económicos han permitido revertir escenarios adversos y consolidar al país en un “momento estelar”.

“Aun en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza, con un crecimiento anual estimado de 1,2 % frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales”, subrayó.

Sheinbaum agregó que México vive un reconocimiento y respeto inédito en el ámbito internacional, citando reuniones y acuerdos de entendimiento con Brasil, Canadá, Francia y la Unión Europea.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, concluyó.

Con información de EFE