Déficit fiscal de Colombia llega a 3,7% del PIB en el primer semestre

Colombia cerró el primer semestre de 2025 con un déficit fiscal equivalente al 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), informó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El organismo, independiente del Gobierno, calificó el resultado como “históricamente alto” para este periodo del año y advirtió sobre las presiones crecientes sobre las cuentas públicas.

El reporte detalla que el recaudo neto de impuestos se ubicó en 2,2 billones de pesos (547,3 millones de dólares) por debajo de la meta gubernamental, lo que incidió directamente en el resultado fiscal. No obstante, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) había señalado previamente que los ingresos tributarios ascendieron a 149,1 billones de pesos (37.096 millones de dólares) en el semestre, lo que representa un crecimiento interanual de 9,7% frente al mismo lapso de 2024.

El déficit reportado por el CARF se conoce semanas después de que el Ministerio de Hacienda anunciara la suspensión por tres años de la regla fiscal, vigente desde 2011, en respuesta al deterioro de las finanzas públicas. Amparado en esa decisión, el Gobierno revisó al alza su meta de déficit fiscal para 2025, de 5,1% a 7,1% del PIB, y fijó un objetivo de 6,2% para 2026.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Hacienda no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las cifras publicadas por el Comité.

El CARF, en su papel de veedor independiente, subrayó que la magnitud del déficit interanual refleja un reto mayor para la sostenibilidad fiscal del país, en un contexto en el que la disciplina en el gasto y la capacidad de fortalecer el recaudo se perfilan como variables decisivas para recuperar la confianza de los inversionistas y preservar la estabilidad macroeconómica.

Con información de Reuters