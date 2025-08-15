PIB de Colombia avanza 2,1% en el segundo trimestre, con el comercio a la cabeza

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, según cifras preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En comparación con el trimestre anterior, la economía registró un avance de 0,5% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Durante el primer semestre del año, el crecimiento acumulado fue de 2,4%. Las actividades económicas con mayor aporte al incremento anual en el segundo trimestre fueron:

Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida , que creció 5,6% y aportó 1,1 puntos porcentuales al resultado general.

, que creció 5,6% y aportó 1,1 puntos porcentuales al resultado general. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca , con un alza de 3,8% y una contribución de 0,4 puntos porcentuales.

, con un alza de 3,8% y una contribución de 0,4 puntos porcentuales. Administración pública, defensa, educación y salud, con un crecimiento de 1,8% y aporte de 0,3 puntos.

En contraste, la explotación de minas y canteras cayó 10,2% anual, mientras la construcción se contrajo 3,5%.

Desde el enfoque del gasto, el avance económico estuvo impulsado por el consumo final (+3,8%) y la formación bruta de capital (+6,4%). Sin embargo, las exportaciones disminuyeron 1,6%, al tiempo que las importaciones aumentaron 9,7%.

En el análisis trimestral, las actividades con mayor dinamismo fueron información y comunicaciones (+2,3%), agricultura (+1,5%) e industrias manufactureras (+1,0%).

Las cifras, que son preliminares, podrán ser revisadas en futuras publicaciones debido a actualizaciones y ajustes metodológicos, en línea con las recomendaciones internacionales para la medición de las cuentas nacionales.