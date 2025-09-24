Comercio entre China y Venezuela crece 25% con exportaciones petroleras por 800 mil b/d

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La balanza comercial entre China y Venezuela muestra un crecimiento de 25% entre 2022 a 2024 al alcanzar 8.500 millones de dólares. La actividad económica entre ambos países ha estado enmarcada en diversos sectores, pero especialmente en el tema energético. De acuerdo a las cifras divulgadas este jueves 24 de septiembre, las exportaciones petroleras venezolanas hacia la nación asiática ascienden a 800 mil barriles diarios (b/d) en promedio.

Durante el foro empresarial China-Venezuela organizado por Caja Caracas Casa de Bolsa, participaron representantes de la Bolsa de Valores en Caracas (BVC) y de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval). El conversatorio tuvo como propósito mostrar a las empresas asiáticas, la posibilidad de invertir en el país en áreas estratégicas, así como las bondades del mercado de capitales como vía de financiamiento.

Ángel Freytez, secretario del Comité Empresarial China-Venezuela, indicó que la balanza comercial en estos momentos favorece a la nación asiática al exportar al territorio venezolano un monto de $5.800 millones. Mientras que Venezuela exporta a ese país unos $1.800 millones en productos petroleros y $700 millones en productos no petroleros.

«Hay un crecimiento de 52% del comercio no petrolero. Desde el 2020 hasta 2025 se han duplicado las importaciones de Venezuela en China y se han triplicado las exportaciones venezolanas hacia ese país. Con respecto a las exportaciones petroleras recuerden que van hacia terceros países que terminan en China, y no hay precisión en los datos, pero tenemos unos 800 mil barriles diarios que se están exportando», dijo Freytez desde la sede de la BVC.

Destacó igualmente a Finazas Digital que unas seis empresas estatales chinas se encuentran actualmente operando en el sector petrolero venezolano, además de otras compañías prestadoras de servicio. «Entre ambas naciones hay mucha actividad de componentes básicos o químicos para el sector petrolero, materia prima que se está recibiendo de China, así como para el área petroquímica, que suman 300 millones de dólares, aproximadamente».

También puede leer: Consecomercio busca financiamiento en el mercado bursátil para el desarrollo del sector

China recupera 200 pozos petroleros

En los últimos meses tras la suspensión de la licencia a la estadounidense Chevron, el 90% de las ventas petroleras venezolanas van dirigidas a la nación asiática, de acuerdo a las cifras reportadas por la estatal venezolana Pdvsa. Anteriormente significaban 70%. La producción petrolera de Venezuela, según la OPEP, se reportó en 1.098.000 b/d en agosto pasado, con base a fuentes oficiales. Las fuentes secundarias estimaron en 936.000 b/d para ese mismo mes.

Expertos petroleros sostienen que actualmente existe un gran inventario de crudo y que podrían estar sumándose a la cifra de 800 mil b/d que exporta Pdvsa a la economía China.

Sobre las inversiones que estaría llevando a cabo la empresa China Concord Resources Corp (CCRC) en el occidente y oriente del país para la recuperación de campos petroleros, destacó Freytez que hace unas semanas llegó al país una petrolera flotable. CCRC llegó a Venezuela para desarrollar los campos Lago Cinco y Lagunillas Lago en el Lago de Maracaibo, con una inversión estimada en más de $1.000 millones, según dijo en su momento la agencia Reuters.

«No manejo el monto de inversiones pero están recuperando 200 pozos petroleros en Maracaibo y en Maturín, lo que contribuirá a aumentar la producción y la exportación hacia China. Esto es una introducción de tecnología moderna y estamos hablando que en unos tres meses se estaría viendo un aumento de hasta 250 mil barriles diarios de producción», señaló Freytez.

Entre otros de los productos que se negocian entre ambos países resaltan vehículos, motocicletas, neumáticos y otras partes automotrices; camarón blanco, cangrejos y otros productos del mar y frijol verde.

«La balanza comercial entre ambas naciones se está fortaleciendo. Ha ido creciendo constantemente a pesar de las sanciones. ya China es el principal socio comercial de Venezuela», señaló el secretario del Comité Empresarial China-Venezuela.