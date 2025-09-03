Venezuela importa más de Colombia y sufre caída exportadora, reporta Cavecol

El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia alcanzó un incremento del 13,3% durante el período enero-junio de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024. Sin embargo, detrás de esta mejora en los montos totales se esconde una marcada asimetría: mientras las importaciones venezolanas desde Colombia siguen en expansión, las exportaciones de Venezuela mantienen una tendencia negativa.

De acuerdo con cifras oficiales publicadas por la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), las exportaciones venezolanas hacia Colombia sumaron 55,3 millones de dólares hasta junio, lo que representa una contracción de -21,3% frente a los 70,3 millones de dólares del mismo período de 2024.

El retroceso intermensual también refleja la fragilidad de la oferta venezolana: en mayo la caída fue de -13,4% y en junio se profundizó hasta -21,3%.

Los principales productos exportados por Venezuela siguen siendo materias primas y bienes de bajo valor agregado, entre ellos fundición de hierro y acero, abonos, aluminio, combustibles y productos químicos orgánicos.

Importaciones en ascenso

En contraste, las importaciones de Venezuela desde Colombia crecieron 19% en el primer semestre de 2025 frente al mismo período de 2024, alcanzando 508,5 millones de dólares, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La canasta importadora está liderada por bienes con mayor procesamiento industrial, como materias plásticas y artículos de confitería, lo que amplía la brecha en la balanza comercial binacional, favorable a Colombia.

Factores de presión

Analistas señalan que el comercio bilateral se enfrenta a tres riesgos principales:

La preferencia de Venezuela por proveedores chinos y turcos, en el marco de sus alianzas internacionales.

El impacto del diferencial cambiario, que limita la capacidad de compra de las empresas importadoras.

Las nuevas medidas arancelarias que entraron en vigor en agosto de 2025 y que podrían modificar la dinámica actual.

En 2024, el comercio bilateral cerró en torno a 1.200 millones de dólares. Para este año, la posibilidad de alcanzar o superar esa cifra dependerá de la respuesta de las exportaciones venezolanas y de la coordinación público-privada para incentivar una relación comercial más equilibrada.