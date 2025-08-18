Comercio Venezuela-EEUU cae 4% en 2025 por «policrisis» global, indica AVEX

El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos registró una caída de 4% en el primer semestre de 2025, cerrando en 4.464 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio estadounidense. Por primera vez en cinco años, la relación bilateral muestra un retroceso, que incluye las operaciones petroleras con Chevron.

Gustavo González Velutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), atribuye esta disminución a la «policrisis» mundial que ha afectado a todas las economías:

«Hubo una disrupción en la economía global, y Venezuela también recibe el coletazo. Este año se espera que el comercio internacional se contraiga 2%, y nosotros no somos la excepción», indicó en una entrevista a Unión Radio.

El ejecutivo aseguró que la caída del comercio no es dramática y que el balance comercial con Estados Unidos sigue desbalanceado, debido a que Venezuela importa más productos estadounidenses de los que exporta, pese a las ventas petroleras contabilizadas por Chevron. «No fue una contracción significativa; hay que esperar los números del segundo semestre para ver la tendencia real», señaló.

González Velutini recomendó además diversificar los destinos comerciales, mirando hacia los países del bloque BRICS en lugar de enfocarse exclusivamente en Europa o Estados Unidos.

«El Estado ha venido abriendo políticas hacia estos mercados. Por ejemplo, hay nuevos capítulos de importación y acuerdos con China que se ven muy interesantes», afirmó.