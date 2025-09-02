Comienza la asignación del Bono Único Familiar

septiembre 2, 2025 5:37 PM
Bono beca Plataforma Patria
Foto: referencial

Este martes inició la entrega del Bono Único Familiar, valorado en 2.200 bolívares, según informó el Canal Patria Digital. La asignación se mantendrá activa hasta el 8 de septiembre.

De acuerdo con la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela de 150,79 bolívares por dólar, este monto equivale a 14,58 dólares.

El subsidio tuvo un alza de 16,40% en bolívares si se compara con la entrega en agosto, sin embargo, en divisas tuvo un recorte de 2,54% (-0,38 dólares).

