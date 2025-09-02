Comienza la asignación del Bono Único Familiar

Este martes inició la entrega del Bono Único Familiar, valorado en 2.200 bolívares, según informó el Canal Patria Digital. La asignación se mantendrá activa hasta el 8 de septiembre.

De acuerdo con la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela de 150,79 bolívares por dólar, este monto equivale a 14,58 dólares.

El subsidio tuvo un alza de 16,40% en bolívares si se compara con la entrega en agosto, sin embargo, en divisas tuvo un recorte de 2,54% (-0,38 dólares).

